Hofmann rettet gleich zweimal für Lugano

Die Luganesi probierten im ersten Spiel der Finalserie zum Schluss nochmal alles. Goalie Elvis Merzlikins verliess das Spielfeld bereits 90 Sekunden vor dem Schlusspfiff für einen sechsten Feldspieler. Es nützte nichts, trotz der Tessiner Überzahl kamen die Zürcher kurz vor Schluss noch zu einem Angriff.

Fabrice Herzog kurvte ums Tor und hatte plötzlich freie Schussbahn. Vermeintlich. Denn in der Not hatte sich Lugano-Stürmer Grégroy Hofmann ins Tor von Merzlikins gestellt. Der Tessiner parierte gleich zweimal in bester Goalie-Manier gegen den ZSC-Angreifer. Und das obwohl er zwischen den zwei Versuchen Herzogs noch von Chris Baltisberger im Gesicht getroffen worden war.

Gebracht hat die Einlage Hofmanns den Luganesi nichts. Trotzdem unterlagen sie im ersten Spiel dieser Finalserie 0:1 gegen überlegene Zürcher.

