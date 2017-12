Riga siegt dank Tor in der Overtime

Die Partie zwischen Dinamo Riga und Hämeenlinna begannsehr animiert. Nach einem schnellen Angriff Konnten die Letten in Führung gehen, und das erst noch in Unterzahl. Skvorcovs lenkte einen Pass eines Mitspielers präzise ab (6.). Nur eine Minute später erzielte Turunen nach einem zwingenden Powerplay den Ausgleich. Die Fans sahen einen attraktiven, wilden Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Nach der ersten Sirene stand es 1:1.

Das Bild veränderte sich im mittleren Abschnitt nicht: Beide Teams kamen zu Chancen, nutzten sie aber nicht. Kein Wunder, liegen sowohl Riga als auch Hämeenlinna PK weit unten in der Tabelle in der Meisterschaft. Vor allem die Letten überboten sich im Auslassen von Torchancen. Aber in der 37. Minute klappte es endlich: Kristo traf zur Führung. Das entsprach jetzt auch dem Spielverlauf. Als ein Lette in die Kühlbox musste, wurde es nochmals heiss vor dem Tor von Riga. Aber Dinamo überstand die heikle Phase. Nach 40 Minuten führte das KHL-Team mit 2:1.

Nun läuft das 3. Drittel. Der finnische Club muss nun reagieren und wieder an die Leistung der ersten 30 Minuten anknüpfen. In der Tat gelingt das den Finnen auch: Lehtivuori ist für das zweite Powerplay-Goal besorgt (42.). Die Partie kann von Neuem beginnen. Es sind aber die Letten, die wieder in Front gehen: Kristo trifft zum zweiten Mal – und erneut sieht der junge Larmi nicht gut aus (47.). Hämeenlinna drückt auf den Ausgleich, trifft aber nur den Pfosten. Im Gegenzug knallt ein Lette den Puck an die Latte – es bleibt spannend in der finalen Phase. Schon früh nimmt der Coach von Hämeenlinna den Goalie raus und lässt ihn durch einen Feldspieler ersetzen, zumal ein Lette auf der Strafbank sitzt.

Verstärkungsspieler Vincour gelingt in der 58. Minute auch tatsächlich das 3:3, erneut gleichen die Finnen in Überzahl aus. Kommt es zu ersten Overtime am diesjährigen Turnier? Jawohl, für Spannung ist gesorgt. Der Sudden Death dauert fünf Minuten mit drei gegen drei Feldspielern. Gleich zu Beginn sind zu vielen Finnen auf dem Eis – also 2 Minuten ist die fehlbare Mannschaft in Unterzahl. Eine grosse Chance für die Letten, die mit 4 gegen 3 spielen können.

Im Powerplay kann Indrasis nach 1:05 Minuten den viel umjubelten Siegestreffer erzielen. Riga erhält für den Sieg nach Overtime zwei Punkte, Hämeenlina bekommt einen Zähler.

HPK Hämeenlinna - Dinamo Riga 3:4 (1:1 0:1 2:1, 0:1) n.V. Davos. - 6028 Zuschauer. - SR Eichmann/Lemelin (SUI/USA), Borga/Kovacs (SUI/HUN). - Tore: 6. Skvorcovs (Indrasis, Jerofejevs/Ausschluss Alisauskas!) 0:1. 8. Turunen (Paajanen, Vincour/Ausschluss Mikelis Redlihs) 1:1. 37. Kristo (Galvins) 1:2. 42. Lehtivuori (Palve, Lahti/Ausschluss Batna) 2:2. 47. Kristo 2:3. 58. Vincour (Turunen/Ausschluss Darzins) 3:3 (ohne Torhüter). 62. (61:05) Indrasis (Mikelis Redlihs, Galvins/Ausschluss Turunen) 3:4. - Strafen: 2mal 2 Minuten gegen HPK Hämeenlinna, 5mal 2 Minuten gegen Dinamo Riga. HPK Hämeenlinna: Larmi, Karjalainen; Lehtivuori, Porseland; Latvala, Niemeläinen; Lindgren, Friman; Almari, Karjalainen; Santala, Turunen, Vincour; Paajanen, Lehtonen, Kuusisto; Palve, Kainulainen, Lahti; Turtainen, Ruokonen, Sillanpäa. Dinamo Riga: Armalis, Kalnins; Pujacs, Galvins; Krisjanis Redlihs, Salmela; Stollery, Jerofejevs; Alisauskas; Darzins, Mikelis Redlihs, Indrasis; Skvorcovs, Zherdev, Pavlovs; Kristo, Bukarts, McMillan; Batna, Razgals, Kulda, Bicevskis. Bemerkung: 61. Timeout HPK Hämeenlinna.

(fal)