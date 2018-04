Mit dieser Parade rettet Flüeler die Lions

Im Hallenstadion ist man sich einig: Pius Suter ist der Held des Abends, der Zürcher erzielt in der Overtime auf Pass von Topskorer Fredrik Pettersson das letzte Tor dieser Halbfinal-Serie. Das Tor, das die Lions nach einer mässigen Qualifikation ins Endspiel gegen Lugano bringt.

Die Verlängerung hätte jedoch ganz anders verlaufen können. Einen Bruchteil einer Sekunde wähnte sich nämlich ein Berner als eben dieser Held. Mark Arcobello hatte gleich zu Beginn der Verlängerung die Entscheidung auf dem Stock. Die Scheibe lag auf der Torlinie, ZSC-Goalie Flüeler schien geschlagen, ein siebtes Spiel Tatsache.

Doch die Zürcher waren in dieser Serie und in jener gegen Zug über sich hinaus gewachsen. Und in dieser Form gelingt einer Mannschaft auch mal das Unmögliche. Flüeler liess seinen Stock hinter sich fallen, so dass der Puck die Linie eben nicht in vollem Umfang überquerte. Die dramatische Rettungsaktion sehen Sie oben im Video.

(mro)