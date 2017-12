Nach 11 Niederlagen in Serie endlich ein Sieg?

Die letzten Auftritte des Schweizer Nationalteams am Traditionsturnier in den 70er-Jahren waren alles andere als glorreich. So gingen die letzten elf Spiele der Schweiz allesamt verloren, teilweise mit haarsträubenden Resultaten.

Bei der letzten Teilnahme 1979 beendete die Nati den Spengler-Cup mit vier Niederlagen aus vier Spielen und einem Torverhältnis von 11:30! Es gab drei Klatschen gegen AIK Stockholm (0:6), die Düsseldorfer EG (6:13) und Krylja Moskau (1:6). Einzig gegen Dukla Jihlava (4:5) konnte die Schweiz mithalten.

1977 verhinderte der Schnee ein Debakel

Nicht viel besser sah es in den beiden Jahren zuvor aus, als die Nati das Turnier ebenfalls ohne Punkte auf dem letzten Rang beendete und unter anderem 1978 eine 1:8-Schlappe gegen AIK Stockholm und ein 1:10 gegen Spartak Moskau einfing. 1977 konnte die Partie zwischen der Schweiz und ihrem Angstgegner AIK Stockholm übrigens nicht stattfinden. Damals wurde noch auf der offenen Eisbahn gespielt und starker Schneefall liess die Begegnung gegen die Schweden nicht zu. Vielleicht besser so.

So kommt es, dass die letzten Siege der Schweiz am Spengler-Cup auf das Jahr 1976 zurückgehen, als Japan (6:3) und Finnland B (2:1) bezwungen werden konnten. Lange ist es her und bedarf nun dringend einer Korrektur. Die Aufgabe der Nati ist es daher, beim heutigen Comeback in Davos dafür zu sorgen, dass gegen das in der KHL am Tabellenende herumkrebsende Dinamo Riga die Negativserie gestoppt werden kann und das Dutzend nicht auch noch voll wird.

Als die Nati noch gegen Jugoslawien und Japan verlor

Natürlich sind die Voraussetzungen in diesem Jahr um einiges besser als in den 70er-Jahren. Damals war die Schweiz auf der Hockeyweltkarte noch in der B-Gruppe und leistete sich dort in den erwähnten Jahren ebenfalls einige Pleiten. Etwa ein 2:5 gegen die Niederlande (B-WM 1979), ein 3:5 gegen Jugoslawien (B-WM 1978), ein 3:10 gegen die DDR (B-WM 1977) oder ein 2:6 gegen Japan (Heim-B-WM in Aarau und Biel 1976).

Doch die Zeiten haben sich glücklicherweise geändert. Inzwischen ist die Nati grundsätzlich den Top-8-Nationen zuzuordnen, brillierte 2013 in Schweden mit WM-Silber und gehört an den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten.

Fischer: «Wir wollen um den Turniersieg mitreden»

Deshalb möchte sich die Nati auch bei der Generalprobe für die Winterspiele in Südkorea vor vollen Rängen in Davos und bei stattlichem Publikum vor den TV-Schirmen von ihrer besten Seite zeigen. Nationaltrainer Patrick Fischer will nicht wie seine Vorgänger in den 70er-Jahren primär «Stängeli» vermeiden, sondern «um den Turniersieg mitreden», wie er betont.

Sorgen, dass seine Spieler die Reise nach Davos als Ferienausflug betrachten, muss sich Fischer keine machen, denn schliesslich läuft das Olympia-Casting auf Hochtouren, und jeder muss sich von seiner bestmöglichen Seite zeigen. Das sind gute Voraussetzungen, um die Negativserie der Nati am Spengler-Cup zu beenden. Und zwar schon heute gegen Dinamo Riga.