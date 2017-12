Nashville-Schweizer im Weihnachtsfieber

Das NHL-Team Nashville Predators «missbrauchte» ihr Schweizer-Trio als Confiseure. Roman Josi, Kevin Fiala und Yannick Weber bauten unter dem Motto «Merry Swiss-mas» Lebkuchenhäuser.

Während es Fiala auf dem Eis hervorragend läuft – er ist aktuell der beste Schweizer Skorer – muss er im weihnächtlichen Wettbewerb eine Niederlage einstecken. Fialas Haus fiel zusammen. Im Kampf um den Sieg hatte Weber die Nase vorne. Sein Werk wurde schöner eingestuft als jenes von Josi.

You just caught the #Preds Swiss-mas gingerbread house decorating competition on @PredsOnFSTN Pregame Show. Vote for your favorite in the poll below! 🏠🎄