«Wenn Genoni rinnt, kommt es gut»

HCD-Trainer Arno Del Curto hatte davon gesprochen. Nati-Trainer Patrick Fischer, der einst in Davos Del Curtos Meister-Captain war, ebenso. Auch viele der beteiligten Spieler hatten sich diese Begegnung genauso gewünscht. Und die Eishockey-Fans sowieso. Nun ist es Tatsache. Es kommt am Samstagabend anlässlich der Halbfinals zum Schweizer Duell am Spengler-Cup.

Umfrage Wer gewinnt den Spengler-Cup 2017? Team Canada

Schweizer Nationalmannschaft

HC Davos

Zwischen dem HC Davos und der Nationalmannschaft. Der Schweizer Rekordmeister und Gastgeber gegen eine Schweizer Equipe, von denen ein Grossteil im Februar die Nation auch an den Olympischen Spielen in Pyeongchang vertreten wird. Welch eine knackige Affiche! Es ist der aufregendste Moment am Spengler-Cup seit 2012, als die NHL-Stars während des letzten Lockouts die grosse Attraktion waren.

«Es nimmt mich wunder, wie das sein wird»

Der HC Davos musste dafür eine komplizierte Zusatzschlaufe drehen. Statt wie die Nati am Freitag einen Ruhetag einziehen zu können, ging es in den Viertelfinals gegen Hämeenlinna. Und da leisteten sich die Bündner auch noch einen kolossalen Fehlstart, mussten einem 0:2-Rückstand hinterher laufen. Die Bündner leisteten den geforderten Kraftakt, drehten die Partie und kamen noch zu einem 4:2-Triumph.

Die Vorfreude der Davoser Spieler, die nun in die Rolle der Aussenseiter schlüpfen, ist riesig. «Ich habe gehofft, dass es so kommt und nun nimmt es mich selber wunder, wie das sein wird», sagt etwa Marc Wieser. Zur Marschrichtung gegen die Nati erklärt der Stürmer: «Wir müssen die Verteidiger unter Druck setzten und wenn Leonardo Genoni rinnt, dann kommt es gut.» Die Nati, zu deren Kreis Wieser ebenfalls gehört, zu schlagen, wäre für ihn ein «Riesenhighlight. Wenn wir sie besiegen, dann wird es sicher knapp. Sollten wir verlieren, dann wohl klar.»

«Ich werde jeweils noch einen Schritt mehr machen»



Sein Teamkollege Enzo Corvi sagt zum anstehenden Knüller: «Gegen die besten Schweizer zu spielen, darauf freue ich mich riesig, jeder in unserer Kabine wird topmotiviert sein.» Corvi selbst, der sich ebenfalls noch Hoffnungen auf ein Olympia-Ticket machen darf, hat sich viel vorgenommen: «Ich werde jeweils noch einen Schritt mehr machen als in den bisherigen zwei Partien und hoffe, dass ich über mich herauswachsen kann.»

Am nüchternsten betrachtet die Partie ausgerechnet jener Davoser mit den meisten Länderspielen, Andres Ambühl: «Wenn du ein Eishockeyspiel bestreitest, willst Du gewinnen, egal ob es nun das Team Canada oder die Schweiz ist. An der Sachlage ändert sich also nichts.» Der HCD-Captain verspricht weiter: «Wir werden alles probieren. Aber man darf nicht vergessen, dass wir da gegen eine Nationalmannschaft spielen.»