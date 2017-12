Zieht die Schweiz ihr Tempo durch?

Bereits in der 2. Minute hämmerte SCB-Verteidiger Blum den Puck ins Netz. Und nur zwei Minuten später spazierte EVZ-Profi Diaz durch die lettische Abwehr und erzielte souverän das 2:0, wobei die Heads zuerst noch das Video konsultieren mussten, bevor sie den Treffer des eheamligen NHL-Spielers anerkannten Nach einem Powerplay konnte Luganos Flügel Brunner gar auf 3:0 erhöhen (13.). Was für ein Start für die Schweizer Landesauswahl, die ihre Aufgabe in Davos offenbar ernst nimmt. Nach 20 Minuten blieb dieses Skore bestehen.

Als die Schweiz im mittleren Abschnitt in Unterzahl spielte, kassierte sie das 1:3 (30.). Torschütze war Indrasis. Doch Fischers Equipe antwortete umgehend und schoss durch den Zuger Schlumpf das 4:1. Dabei blieb es auch nach 40 Minuten. Das Skore ist ganz bestimmt auf Grund des Spielverlaufs in Ordnung.

Das 3. Drittel hat begonnen.

Telegramm nach 40 Minuten: Schweiz - Dinamo Riga .:. (3:0, 1:1, .:.) Davos. - xxxx Zuschauer. - SR Salonen/Wehrli (FIN/SUI), Kaderli/Obwegeser (SUI). - Tore: 2. Blum (Hofmann, Fazzini) 1:0. 4. Diaz (Cunti, Praplan/Strafe angezeigt) 2:0. 13. Brunner (Hollenstein, Untersander) 3:0. 30. (29:44) Indrasis (Ausschluss Fora) 3:1. 31. (30:18) Schlumpf (Herzog) 4:1. - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die Schweiz, 3mal 2 Minuten gegen Dinamo Riga. Schweiz: Genoni; Geering, Diaz; Untersander, Blum; Fora, Genazzi; Schlumpf, Rathgeb; Praplan, Cunti, Hollenstein; Hofmann, Fazzini, Suter; Herzog, Richard, Martschini; Rod, Vermin, Brunner. Dinamo Riga: Kalnins (4. Armalis); Redlihs, Galvins; Stollery, Salmelä; Alisauskas, Zile; Jerofejevs; Darzins, Redlihs, Indrasis; Kristo, McMillan, Jevpalovs; Kulda, Bicevskis, Lipsbergs; Batna, Skvorcovs, Razgals; Pavlovs. Bemerungen: Schweiz ohne Boltshauser (Ersatztorhüter), Bodenmann, Kreis, Schäppi, Scherwey und Sutter (alle überzählig).

