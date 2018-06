«Meine Mannschaft hat heute ihre Pride-Nacht»

In Minneapolis sorgt er gerade für viel Furore – und bald wohl weltweit. Collin Martin soll der allererste Athlet irgendeiner Sportart aus der Stadt sein, der sich in seiner Aktivkarriere outet, vermutet die lokale «Star Tribune».

Martin ist 23, Mittelfeldspieler von Minnesota United, dem MLS-Team der Stadt. Und er hat seine frohe Kunde bereits am Nachmittag via Twitter verbreitet: «Meine Mannschaft hat heute Nacht ihre Pride Nacht. Es ist eine wichtige Nacht für mich. Ich werde erstmals öffentlich mitteilen, dass ich ein schwuler Fussballspieler in der Major League Soccer bin.»

Tonight my team, @MNUFC , is having their Pride night. It's an important night for me – I'll be announcing that I am an openly gay player in Major League Soccer. #soccerforallpic.twitter.com/cOJQXfrBiv– Collin Martin (@martcw12) 29. Juni 2018

Diese Aussage sollte vielleicht nicht mehr für grosse Aufruhr sorgen. Es sind aber grosse News. Denn Martin ist der einzige Athlet aus einem der fünf grossen Profiligen (NFL, MLB, NHL, NBA, MLS) in Nordamerika, der offen dazu steht, schwul zu sein. «Darum ist das wichtig», sagt Martin. Er sei stolz, dass sein ganzes Team und das Management der Minnesota United ihn unterstütze.

Andere Athleten der grossen nordamerikanischen Ligen in American Football, Baseball, Eishockey, Basket- oder Fussball, die sich während ihrer Aktivkarrieren outeten, traten danach bald einmal zurück. Martin hingegen hat den Grossteil seiner Laufbahn noch vor sich.

Ein spontaner Entscheid



Der Entscheid, in die Öffentlichkeit zu gehen, sei kein lange geplanter gewesen, sagt Martin. Der Gedanke sei ihm kürzlich plötzlich gekommen. Seinen Teamkollegen gegenüber hätte er sich schon vor über einem Jahr geoutet. «Und ich habe seither nichts als Unterstützung gespürt.»

Martin hofft, andere homosexuelle Athleten zu inspirieren: «Ich habe schliesslich bereits im Alltag Leute positiv beeinflussen können, indem ich einfach ich selbst war.» Der Fussballer hat umgehend grossen öffentlichen Support erfahren. Ehemalige Mitspieler, Teamverantwortliche oder die Ligaleitung der MLS meldeten sich via sozialen Medien und wünschten Martin alles Gute für seinen grossen Abend.

