«Es war eine Herzensentscheidung»

«Wir sind dabei, Details zu fixieren», sagte BVB-Manager Michael Zorc am Sonntag während der Partie gegen Wolfsburg (0:0) bei «Sky». Während diese Einzelheiten nun am Montag geklärt wurden, absolvierte der FCB-Verteidiger in Dortmund bereits die nötigen medizinischen Untersuchungen. Um 14.22 Uhr vermeldeten die beiden Parteien gestern dann den definitiven Vollzug des Transfers.

Zorc auf der BVB-Homepage: «Manuel hat sich mit seinen Leistungen ins Visier mehrerer europäischer Topclubs gespielt, und wir sind glücklich, dass er sich für uns entschieden hat. Er hat in der Nationalmannschaft und in der Champions League schon nachgewiesen, dass er auf höchstem europäischem Niveau spielen kann. Gleichwohl sehen wir in ihm einen Abwehrspieler, der über weiteres Entwicklungspotenzial verfügt.»

Das soll er in er BVB-Defensive einbringen, die der 22-jährige Schweizer Internationale ab sofort verstärkt. Akanji soll der Borussia rund 21,5 Millionen Euro wert sein. Das macht ihn zum teuersten Verteidiger, der aus der Super League ins Ausland verkauft wurde und hinter Breel Embolo (28 Millionen) zu jenem Spieler, für den der FCB am zweitmeisten Geld kassierte. A propos FC Basel: Akanji ist seit dem Jahr 2000 bereits der 29. Spieler, den die Basler in die Bundesliga abgeben.

Ein rasanter Aufstieg

Vor zweieinhalb Jahren kickte Akanji noch in der Challenge League beim FC Winterthur, ehe er auf die Saison 2015/16 nach Basel wechselte. Gestern unterschrieb er beim 8-fachen deutschen Meister einen Vertrag bis Juni 2022 und wird Teamkollege von Goalie Roman Bürki.

Der schweizerisch-nigerianische Doppelbürger (der Vater stammt aus Nigeria) benötigte gerade mal 58 Pflichtspiele (7 Tore) beim FCB, um beim aktuell Tabellenvierten der Bundesliga Interesse zu wecken – obwohl er in seiner 1. Saison beim FCB einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte und ein Jahr ausfiel. Mit dem FCB wurde Akanji 2016 und 2017 Meister und gewann in der letzten Saison zudem auch den Schweizer Cup.

Der FCB muss eine Lücke füllen

«Ich habe mich in den Gesprächen mit den Dortmunder Verantwortlichen sehr wohl gefühlt. So war es am Ende eine Herzensentscheidung. Und der Fussball, der hier gespielt wird, hat mir schon immer gefallen», begründet Akanji seinen Wechsel zum BVB, wo er mit der Rückennummer 16 auflaufen wird.

Der FCB hingegen muss die Lücke füllen, die der talentierte Innenverteidiger hinterlässt. Eine Kandidat wäre Eray Cümart, der an den FC Sion ausgeliehen ist. Cristian Constantin bestätigte die Basler Anfrage. Allerdings hat Cümart keine Klausel im Leihvertrag, mit der die Basler ihren Leihspieler vorzeitig zurückbeordern könnten.

Kein Thema indes ist (noch) Timm Klose (29, Norwich). In der Gerüchteküche wird auch der Name von Léo Lacroix (Saint Étienne) gehandelt, der aber auch bei YB im Gespräch sein soll. Zudem ist das Winter-Transferfenster in der Schweiz noch bis am 15. Februar offen.

