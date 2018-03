«Ich dachte, ich mache lieber etwas anderes»

Rund um Blerim Dzemaili bildete sich ein Pulk von Menschen. Allesamt mit blauen Dächlikappen mit auffälliger Aufschrift eines Mobilfunk-Anbieters. Der Siegtorschütze war bei den Griechen ein gefragter Mann nach dem Testspiel in Athen. Dzemaili wurde von den Journalisten zum «Man of the Match» gekürt und erhielt sogar eine Glastrophäe dafür.

Dzemaili hatte aber nicht nur bei den Griechen seinen Auftritt, der Bologna-Mittelfeldspieler war als einziger Torschütze auch bei den mitgereisten Schweizer Medienschaffenden ein gefragter Mann. Die erste Frage war dann auch, was er selber zu seinem Treffer – der Ähnlichkeit mit Shaqiris Seitfallzieher im EM-Achtelfinal gegen Polen hatte – sagte. «Ich wollte den Ball erst mit dem Kopf nehmen, aber ich bin mit dem Kopf so schlecht, darum habe gedacht, dass ich lieber etwas anderes mache und in dem Moment ist mir nur das in den Sinn gekommen. Es hat geklappt und nur das ist wichtig.»

System-Test der Schweizer

Geklappt hat es – wenn auch mit Verzögerung – mit dem System-Test von Vladimir Petkovic. Der Nati-Trainer testete im ersten Spiel im WM-Jahr weniger sein Personal, sondern auf taktischer Ebene. Der Tessiner erweiterte das Nati-Repertoire um ein 4-3-3-System oder je nach Lesart ein 4-1-2-2-1. Auf dem Feld sah das dann so aus: Behrami spielte unmittelbar vor der Vierer-Abwehrkette und hinter den «Sechsern» Granit Xhaka und Remo Freuler. Die Offensive bildeten Dzemaili und Breel Embolo hinter der einzigen Sturmspitze Haris Seferovic.

«Für das erste Spiel was das ganz Okay. Die ersten 30 Minuten waren sehr überzeugend, aber dann haben wir zwischen der 30. Und 40. Minute den Faden verloren», sagt Stephan Lichtsteiner. Dennoch hätte man durch Dzemaili (27.) und Breel Embolo (41.) in Führung gehen müssen. «Wir haben verdient gewonnen und es ist wichtig, dass wir Systeme ausprobieren, damit man von Spiel zu Spiel oder im Spiel wechseln können», so der Nati-Captain.

So zufrieden ist Captain Stephan Lichtsteiner mit dem Sieg in Griechenland und dem Systemwechsel. (Video: 20 Minuten)

Trostlose Atmosphäre in trostlosem Stadion

Auch sein Vize war zufrieden. Valon Behrami, der erstmals unter Beobachtung seines neuen Schatzes Lara Gut kämpfte, sagt: «Es hat nicht schlecht geklappt. Wir haben souverän gespielt und haben den Griechen höchstens zwei, drei Chancen zugestehen müssen – und auch nur, weil wir individuelle Fehler gemacht haben.»

Mehr Probleme, war Behrami überzeugt, bereitete den Schweizern die trostlose Atmosphäre im trostlosen Olympiastadion. Knapp 3000 Fans verirrten sich in die 70 000 Zuschauer fassende Arena mit stimmungskillender Laufbahn. Hätten nicht unzählige Schüler, die Gratistickets erhalten haben, Stimmung gemacht, wäre der Lärmpegel auf Friedhofsniveau gelegen. Darum sagt Behrami: «Es war nicht einfach, sich gross zu motivieren so ohne Zuschauer. Ausserdem kommt für die Spieler bei den Clubs eine wichtige Phase und darum denke ich, dass unterm Strich nur der Sieg zählt.»

Eine Reaktion auf das Debakel vor 2 Jahren

Aber auch, dass sich die Situation aus dem 2016, wo man mit zwei Niederlagen in das EM Jahr gestartet war und die Nati sich auf einem Tiefpunkt wiederfand, nicht wiederholte. «Wir haben auch über diese Situation vor zwei Jahren gesprochen und es war wichtig, eine Reaktion zu zeigen. Wir haben jetzt eine ganz andere Stimmung im Team und auch die Mentalität ist nicht mehr die gleiche. Jetzt gibt jeder auch im Training schon hundert Prozent, denn jeder will sich seine Position für die WM sichern.»

Für das kann man den 1:0-Sieg im ersten von vier Testspielen bis zur WM auch abhaken – ein Casting der Einzelnen. Für eine Prüfung der Homogenität der Mannschaft kam die freundschaftliche Begegnung nach viermonatiger Länderspielpause zu früh.

Bis zum WM-Auftakt geht dem Nati-Coach die Arbeit bestimmt nicht aus. Positiv: Das Nationalteam startet das WM-Jahr mit einem Sieg. Und nicht wie vor der EM vor zwei Jahren mit den beiden Pleiten gegen Irland (0:1) und Bosnien-Herzegowina (0:2).