«Ich war Guardiola zu gross»

Das Gespräch zwischen ZDF-Talkmaster Markus Lanz und Bayern-Arztlegende Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt begann mit einer vermeintlich einfachen Frage: «Wer waren die drei besten Trainer in Ihrer Zeit bei den Bayern?» Eine Frage, gestellt mit Hintergedanken.

Rückblende: April 2015. Die Bayern verlieren das Hinspiel im Viertelfinal der Champions League auswärts gegen Porto 1:3. Tags darauf tritt Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bei den Bayern zurück. Nach fast 40 Jahren (mit einer kurzen Unterbrechung). «Nach dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen den FC Porto wurde aus uns unerklärlichen Gründen die medizinische Abteilung für die Niederlage hauptverantwortlich gemacht», begründete Müller-Wohlfahrt. Eine klare Ansage in Richtung Pep Guardiola, dem damaligen Trainer der Bayern.

Dauerzoff zweier Stars

Es war der Höhepunkt des anhaltenden Zoffs zwischen Starcoach und Starmediziner – bis jetzt. Denn rund drei Jahre nach dem Eklat veröffentlicht Müller-Wohlfahrt seine Autobiografie «Mit den Händen sehen. Mein Leben und meine Medizin». Ein wichtiger Bestandteil des Buches: Pep Guardiola. Unter anderem schreibt der 75-Jährige, dass er Guardiola als Mensch mit schwachem Selbstbewusstsein hält, der alles dafür tue, um andere darüber hinwegzutäuschen: «Er scheint deshalb in ständiger Angst zu leben. Nicht so sehr vor Niederlagen, sondern vielmehr vor dem Verlust von Macht und Autorität.»

Guardiola wird schnell zum Thema

Obwohl Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge die Veröffentlichungen als «ungewöhnlich und überflüssig» bezeichnete, legte Müller-Wohlfahrt nach und erschien bei «ZDF» zur Talkshow mit Lanz. Auf die Einstiegsfrage antwortete er: «Dettmar Cramer, Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld.» Und Guardiola? «Abgeschlagen», lautete die Antwort – gefolgt von einem lächeln und bestätigenden nicken. Das Thema war lanciert.

Als Guardiola im Sommer 2013 zu den Bayern kam, habe Müller-Wohlfahrt geglaubt, dass aus dem deutschen Rekordmeister ein zweites Barça gemacht werde. «Ich dachte, da kommt der Messias nach München.» Der Glaube dauerte drei Tage. Im Vorbereitungslager am Gardasee sei Guardiola zu ihm gekommen und habe getobt. «Er gab mir die Schuld dafür, dass zwei Spieler dauerverletzt waren», erzählte Müller-Wohlfahrt. Der mediziner erinnert sich, die Spieler zu Chirurgen seines Vertrauens geschickt zu haben, die Operationen verliefen aber nicht wunschgemäss.

«Er hat mich unterschätzt»

Es war der Anfang von einem fast zweijährigen Machtkampf: «Ich dachte danach nur: Junge, vertu dich mal nicht. Er hat mich unterschätzt und wohl gemeint, dass ich zum Befehlsempfänger werde und alles ausführe, was er will.» Auf die Frage, was Guardiola für ein Mensch sei, antwortete Müller-Wohlfahrt: «Er meint, er weiss alles besser. Das ist ein Zeichen von Unsicherheit. Ich war ihm zu gross.» Der Katalane sei überzeugt gewesen, dass Spieler wieder auflaufen können, wenn sie keine Schmerzen mehr haben. «Das geht gegen meine Philosophie. Mir geht es um die Gesundheit der Spieler». Ausserdem könne es der Katalane nicht gut ertragen, wenn einer auf Augenhöhe sei: «Den meint er stutzen zu müssen. Das ist geschehen. Er hat immer wieder jede Gelegenheit genutzt und mich zu düpieren.»

Fascinating stuff from Dr Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt on Pep Guardiola on ZDF chat-show Markus Lanz last night: "What I hold against him is that it was all about eliminating pain and not the players' health." https://t.co/192Cll4uOz– Daniel Friebe (@friebos) March 29, 2018

Zum letzten Mal passierte das in der Nacht des 15. April 2015, in der Umkleidekabine nach der Niederlage in Porto. «Es gab eine riesige, lautstarke Auseinandersetzung, ich hatte so etwas vorher noch nicht erlebt. Das war gegen mich gerichtet», so der Orthopäde. Da habe er gewusst: «Ich muss meiner Ehre und meines Namens willen aufhören. Das konnte ich mir nicht gefallen lassen.» Denn Guardiola habe damit ein Tabu des Profifussballs gebrochen: «In der Kabine dürfen keine Streitigkeiten ausgetragen werden, auch wenn er noch so recht gehabt hätte. Da sind zu viele Emotionen im Spiel, so viel Adrenalin. Was da entgleist, hat man nicht mehr unter Kontrolle.» Guardiola sagte dem Arzt, dass Niederlage auf die vielen verletzten Spieler zurückzuführen war. Unter anderem fehlten Arjen Robben, Franck Ribéry, David Alaba und Bastian Schweinsteiger.

Es fehlte Hoeness

Für die Eskalation hatte Müller-Wohlfahrt eine simple Erklärung parat: «Uli war nicht da.» Zu dieser Zeit sass Vereinspräsident Uli Hoeness wegen Steuerbetrugs im Gefängnis. «Er hätte das moderieren können, das hätte er geschafft. Vielleicht hätten wir dann doch einen Weg der Annäherung finden können. Uli schafft alles, was er will.»

Mittlerweile ist Müller-Wohlfahrt zurück bei seinem Herzensclub. Jupp Heynckes habe ihn angefleht, zurückzukehren. Bei einem Treffen mit den Vereinsbossen habe Rummenigge sich entschuldigt und gesagt: «Mull, bitte komm zurück. Wir brauchen dich, hilf uns.»

Guardiola selber hat sich zum verbalen Nachtreten des Stararztes noch nicht geäussert.

(fas)