«Der Fussball muss mich gern haben»

«Finale! Finale!», sangen die FCZ-Spieler in den Katakomben. «Cupfinal in Zürich und nicht in Bern - und der Pokal isch au da», schrie Adrian Winter. «Obermegasupergeil», fand Ancillo Canepa den Einzug in den Cupfinal. «Am heutigen Abend bin zuversichtlich, dass wir alle zwei Jahre den Pokal heimholen: 2014, 2016 und 2018. Aber bis dahin haben wir noch ein wenig Zeit uns vorzubereiten», so der FCZ-Präsident. «Entschuldigung ich bin noch ganz ausser Atem, es war geil!»

Michael Frey riss die Arme hoch und brüllte: «Joël Magnin!» Das, weil er am Sonntag im Interview seinem Trainer irrtümlich einen falschen Namen gegeben hat. Kann im Eifer des Gefechts ja mal passieren. Währenddessen arbeitet sich Cedric Brunner durch die Sieger-Interviews. Am Sonntag flog er im Derby noch mit Gelb-Rot vom Platz. Drei Tage später ist er der Held, der den FCZ in den Cupfinal schoss.

«Unglaublich für mich als Zürcher, der schon einige Jährchen dabei ist», strahlt der Siegtorschütze in die Kamera. «Ich schiesse nicht jedes Wochenende so ein Tor und kann es noch gar nicht richtig fassen. So etwas wird mir wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell passieren.»

Am Sonntag hat der FCZ-Verteidiger Gelb-Rot gesehen. Am Mittwoch schiesst er den FCZ in den Cupfinal. (Video: 20 Minuten)

Zwei FCZ-Spiele und schon in einem Final



Aber es war wohl das Beste, das seinem neuen Trainer passieren konnte. Schon in seinem zweiten Spiel als FCZ-Cheftrainer und SL-Neuling qualifizierte sich Ludovic Magnin für einen Final. «Der Fussball muss mich gerne haben», sagt Magnin lachend dazu.

«Ich freue mich auch sehr für Cedi, denn er hat nach der Roten Karte am Sonntag mit einem brutal schlechten Gewissen trainiert. Mit diesem Tor hat er sich in der Mannschaft wieder beliebt gemacht», fügt der FCZ-Trainer mit einem Schmunzeln an. Hauptsächlich war er aber froh, dass sein Team nicht in die Verlängerung musste. «Ich hatte das Gefühl, dass wir körperlich am Limit waren.»

Der Derbysieg im Halbfinal und der Einzug in den Final am 27. Mai gegen YB verschafft Magnin ein wenig Luft. Zumindest sagt er das. «Wäre ich mit drei negativen Ergebnissen gestartet, hätte man mich gesteinigt.» Die Reise nach Basel am Samstag kann der FCZ-Trainer nun entspannter angehen.

Im zweiten Spiel als SL-Trainer qualifiziert sich Ludovic Magnin für den Cup-Final. (Video: 20 Minuten)

Grosse Spiele im St. Jakob-Park



Wohin die Reise den FCZ zum Cupfinal führen wird, ist indes bisher offen. Der Termin des Finals steht fest: Der 27. Mai. Auch die Finalisten sind ermittelt. Was aber noch fehlt, ist der Spielort. Kein Witz! Denn wo der Cupfinal 2018 stattfinden wird, hat der SFV noch nicht festgelegt. Im Letzigrund sickerte aber durch, das die Wahl wohl auf Bern fallen wird. «Ich hoffe nicht in Bern», sagt Canepa, «das wäre ein klarer Vorteil für YB.»

«Ich dachte, es gäbe ein Reglement, dass der Final nicht auf Kunstrasen gespielt werden darf? Für den Ruf des Schweizer Fussball wäre es schade, wenn der Final in Bern ausgetragen würde», so der FCZ-Trainer. «Für mich stehen grosse Spiele immer in Verbindung mit dem St. Jakob-Park und da Basel nicht mehr dabei ist, wäre das die fairste Lösung», fügt Magnin an.

Am liebsten würde er das Endspiel natürlich in Zürich sehen, aber auch Genf oder Lausanne wären ihm Recht. Lausanne wäre in der Nähe seiner Heimat. Magnin: «Und ich könnte den Pokal in mein Dorf bringen.» Mit in «mein Dorf» ist Echallens gemeint.

Das sagen die Protagonisten beider Lager zum Cup-Halbfinal. (Video: 20 Minuten)