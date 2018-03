«Ohne den Anschlag wäre ich noch BVB-Trainer»

Mit Mütze und Schal bepackt betritt er eiligen Schrittes den Sitzungssaal des Dortmunder Landgerichts. Reporter und Fotografen säumen seinen Weg, doch der Blick von Thomas Tuchel weicht den Kameras aus. Schnell verschwindet er hinter geschlossenen Türen.

Zehn Minuten dauert seine Zeugenaussage im Prozess gegen Sergei W., der aus Habgier am 11. April letzten Jahres einen Bombenanschlag auf den BVB-Teambus verübte. Tuchel äussert sich dabei über den Moment der Explosion, über die psychischen Nachwirkungen – und zielt scharf in Richtung seines Ex-Vereins.

«Ich sass im Bus, er nicht»

Tuchel wohnt zwar noch in Dortmund, mit dem Verein hat er jedoch seit der Entlassung im Sommer nichts mehr zu tun. Dies, obwohl er mit der Mannschaft Dritter in der Meisterschaft wurde und den DFB-Pokal gewann. Zu gross waren die Meinungsverschiedenheiten zwischen ihm und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Beim Prozess zählt Tuchel nun den Anschlag zu einem der Hauptgründe für die Trennung: «Ich gehe davon aus, dass ich ohne das Attentat über den Sommer hinaus Trainer beim BVB geblieben wäre.»

Zwar habe es bereits vor dem einschneidenden Ereignis Unstimmigkeiten zwischen ihm und der Vereinsführung gegeben, diese hätten aber überwunden werden können. «Die schnelle Neuansetzung des ausgefallenen Champions-League-Spiels hat dann jedoch zur vorzeitigen Entlassung geführt.» Das Viertelfinal-Hinspiel gegen die AS Monaco, welches am Tag des Anschlags hätte stattfinden sollen, wurde 24 Stunden später nachgeholt. Die Partie ging verloren, und der BVB schied nach dem Rückspiel aus.

Grosser Schock in Dortmund

Tuchel betont: «Da war so viel mit umzugehen. Experten haben mir erklärt, dass nach solchen Ereignissen Betroffene drei Tage lang nicht in eine solche Situation gebracht werden sollen.» Sie aber haben wieder gespielt. So kam es zum Zerwürfnis zwischen ihm und Watzke. «Dieser grosse Dissens bestand darin, dass ich im Bus sass und er nicht.»

Angstzustände und schlaflose Nächte

Neben Tuchel äusserten sich im Prozess auch Spieler zum Anschlag. Der Konsens: Sie hätten gleich danach nicht spielen sollen. «Keiner hat in der Nacht geschlafen, keiner hat einen Gedanken an dieses Spiel verschwendet», sagt Teamcaptain Marcel Schmelzer.

Der Verteidiger ist auch jetzt, 11 Monate danach, noch traumatisiert: «Bei lauten Geräuschen zucke ich immer noch zusammen – wenn beispielsweise Teller zu Bruch gehen oder während eines Spiels in den Stadien Knallkörper explodieren.» Man versuche halt, die Erinnerung wegzuschieben. Mal besser, mal schlechter.

Der 19 Jahre alte Felix Passlack berichtet von Angstzuständen, Torhüter Thomas Weidenfeller beansprucht weiterhin psychologische Hilfe: «Das ist immer noch ein Thema in der Mannschaft. Das war ein Anschlag auf das Leben.» Marc Bartra, der als Einziger beim Attentat verletzt wurde, hat bereits im Januar seine Aussagen gemacht. «Ich hatte Todesangst. Ich befürchtete, nie mehr meine Familie zu sehen», schilderte damals der 27-jährige Spanier die Momente, als er von Metallstiften getroffen wurde, die in der Bombe eingepackt waren.

Vereinswechsel als Folge

Sven Bender sass beim Anschlag in der Nähe von Bartra. Er werde die Schreie seines Teamkollegen nicht mehr vergessen. Dennoch wollte er so schnell wie möglich in den Alltag zurückkehren: «Für mich wurde das Thema schnell abgehakt. Das war schade, deshalb hat man auch nicht so viel darüber gesprochen.»

Wie Bartra (Betis Sevilla) und Passlack (Hoffenheim) hat auch Bender den Verein verlassen. Seit dem Sommer spielt er bei Leverkusen. Der Wechsel hatte primär sportliche Gründe. Und doch gibt der 28-Jährige zu: «Der Anschlag und der Umgang damit sind in die Entscheidung eingeflossen.»

