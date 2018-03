Wer ist Panama? Kennen Sie einen Spieler des heutigen Gegners? Mit diesen Fragen wird Blerim Dzemaili an der Medienkonferenz vor dem Testspiel am Dienstag gegen Panama konfrontiert. Die Frage kommt von einer Journalistin aus Panama und in englischer Sprache. Sprachgewandt legte deshalb natürlich auch der Nati-Mittelfeldspieler in der gleichen Sprache los.

Er habe die WM-Qualifikation der Zentralamerikaner gegen die USA noch zu seiner Zeit in der MLS bei Montreal Impact miterlebt. Granit Xhaka will aushelfen und schiebt seinem Teamkollegen einen von Medienchef Marco von Ah vorbereiteten «Spickzettel» mit den wichtigsten Angaben zum Gegner der Schweizer über den Tisch. Doch Dzemaili redet ungestört weiter. «Eine Mannschaft, die gegen die USA gewinnt, kann nicht so schlecht sein. Aber ich gestehe ehrlich, ich kenne keinen Spieler», unterbricht er plötzlich und sagt, «oh, ich bin am Englischsprechen ...» Er lacht verschämt und erntet seinerseits jede Menge Lacher.

Lockere Stimmung der Protagonisten

«Soll ich übersetzen?», fragt Granit Xhaka frech zurück. «Kann er das denn?», ist der nicht ernst gemeinte Einwand aus den Reihen der Journalisten, zumal Xhaka seit Sommer 2016 bei Arsenal kickt und in England lebt. «Sehe ich aus wie ein Amateur? Wir waren schliesslich auch mal in der Schule», gibt er lachend zurück. Die Anwesenden sind sichtlich angetan von den gut gelaunten Protagonisten.

Vladimir Petkovic amüsierte sich köstlich über die Spässchen und die Lockerheit seiner Nationalspieler. Dann löst der Nati-Trainer auf: «Wir haben uns noch nicht so intensiv mit dem Gegner befasst, werden dies am Abend bei der Teambesprechung tun.»