«Wir wollen noch einen drauflegen»

«Wir sind genau in jener Phase, in der wir vor zwei Jahren waren, als Schwierigkeiten auftauchten», sagt Trainer Vladimir Petkovic vor den Testspielen am Freitag in Griechenland und am Dienstag in Luzern gegen Panama. Im März 2016 hatten die Schweizer den Start ins EM-Jahr in Irland (0:1) und zuhause gegen Bosnien-Herzegowina (0:2) verloren. Das Zeugnis damals: völlig ungenügend.

Der «Blick» schrieb von «apathischen Schlafmützen», andere von keinem Plan, keinem Gesicht und von einer Identitätskrise. Knapp vier Monate später überzeugte die Schweiz an der Endrunde in Frankreich und scheiterte im Achtelfinal knapp im Penaltyschiessen an Polen. Die gleiche Schweiz begeisterte das ganze Land.

Wissen, was zu tun ist

Zumindest der erste Teil des Szenarios aus dem Jahr 2016 soll sich nicht wiederholen. Nach wenigen Tagen im Trainingscamp in Griechenland ist der Selektionär optimistisch, und überzeugt davon, dass sich dies nicht wiederholt. «Die Voraussetzungen sind nicht mehr die gleichen», sagte Petkovic vor dem Abschlusstraining am Donnerstag.

«Wir haben in unserer Entwicklung seither einige Schritte vorwärts gemacht. Wir sind stabiler geworden und haben den positiven Drive innerhalb des Teams verbessert. Wir haben eine klare Linie, Ziele und Vorstellung davon, was wir zu tun haben.»

WM-Stimmung lässt auf sich warten

Auch Stephan Lichtsteiner hat die kommenden Tage viel vor. «Wenn du die ganz grossen Spiele absolvieren willst, musst du erst die kleineren gut meistern», sagte der Captain. «Wir kommen aus der besten Qualifikation der Geschichte, die die Schweiz je gespielt hat. Deshalb sind die Erwartungen extrem hoch. Nichtsdestotrotz wollen wir immer noch einen drauflegen.»

Sich auf solche Spiele zu konzentrieren sei nicht einfach, wenn man mitten in der Saison stecke und mit dem Club um sämtliche Titel mitspiele. In knapp zwei Wochen kämpft der Juve-Verteidiger unter anderem gegen Real Madrid um den Einzug in die Halbfinals der Champions League. «Wenn man über Jahre auf so einem hohen Level mitmachen will, muss man auch in solchen Partien das Maximum geben können – das ist die Herausforderung.»

So richtig in WM-Stimmung ist Lichtsteiner erst, seit er wieder im Kreis der Nationalspieler ist. «Wir müssen den Kopf bei der Sache haben, uns optimal vorbereiten und versuchen, unser Spiel weiterzuentwickeln.»

Dafür hat Petkovic zwei Gegner ausgewählt, welche die WM-Gruppengegner Serbien (Griechenland) und Costa Rica (Panama) simulieren sollen. In Athen wird die Schweiz auf einen «hungrigen Gegner treffen», der die WM-Qualifikation knapp verpasst hat, aber sich bereits für die nächste Ausscheidung in Schwung bringen will. Petkovic betonte jedoch, dass er sich nicht allzu sehr auf die Gegner einstellen will.

Petkovic wird genau hinschauen

«Wir pflegen unseren eigenen Stil und schauen nur auf uns», so Petkovic, der bei seinem Personal sehr genau hinschauen wird. Jeder Einsatz, sowohl in der Nationalmannschaft als auch im Club, ist eine Empfehlung für die WM. Zur Aufstellung hat der Tessiner lediglich verraten, dass er mit Yann Sommer im Tor beginnen wird und sämtliche aufgebotenen Spieler auch eingesetzt werden. Fix ist aber nichts. Petkovic: «Jetzt schon zu sagen, wer im Juni spielen wird, ist unseriös.»

