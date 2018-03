«Vielleicht spielen wir in einem 5-5-5-System»

«Das Wichtigste ist, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und das Zweitwichtigste war, dass die Spieler gesehen haben: Wenn wir etwas ausprobieren wollen, ist es wichtig, es auf dem Platz zu erleben, denn im Spiel ist es schwieriger, als wenn man es nur im Training ausprobiert. Es war gut zu erfahren, dass wir das umsetzen können», sagte Vladimir Petkovic. Der Nati-Trainer zeigte sich durchwegs zufrieden mit dem ersten Auftritt seines Teams nach viermonatiger Länderspielpause.

Petkovic nutzte die erste von vier Länderspiel-Gelegenheiten zum Testen. Weniger in personeller Hinsicht, sondern punkto taktische Ausrichtung. Petkovic drückte es komplexer aus. «Unsere Mannschaft muss flexibel sein, um in gewissen Momenten eines Spiels etwas zu verändern, reagieren zu können, um das Spiel, wenn nötig, in eine andere Richtung zu lenken. Es ist wichtig, dass wir verschiedene Systeme berherrschen, denn wir wollen für unsere Gegner auch geheimnisvoll sein.»

Das Übergewicht im zentralen Mittelfeld



Der 54-jährige Tessiner rückte von seinem gewohnten 4-3-2-1-System ab und liess zu Beginn ein 4-3-3 oder je nach Interpretation ein 4-1-2-2-1 spielen mit Valon Behrami als einzigen klaren Defensivspieler hinter den «Sechsern» Granit Xhaka und Remo Freuler. Blerim Dzemaili links und Breel Embolo – der den müden Xherdan Shaqiri rechts ersetzte – bildeten das Offensivduo hinter Haris Seferovic, der als einzige Sturmspitze aufgestellt war. In der Schlussphase versuchten sich die Schweizer noch mit einer Dreierkette in der Abwehr.

Das Ziele des Schweizer Selektionärs: Übergewicht im zentralen Mittelfeld zu erzeugen, «weil das an der WM sehr wichtig sein wird». Petkovic: «Beim Tor war es sehr gut, wie wir im Aufbau den Ball erobert und sofort gekontert haben. Ich habe mit den Systemen etwas experimentiert, weil ich verschiedene Spieler habe, die unterschiedliche Rollen spielen können.»

Plan A, B und C

Noch war nicht alles gut. Noch klappte es mit der Abstimmung nicht wunschgemäss. «Wir hatten Schwierigkeiten, den Ball unter Kontrolle zu haben und gleichzeitig gefährlich zu sein. Wir haben auch zu viele Querpässe gespielt. Das haben wir dann in der 2. Halbzeit verbessert und sind etwas aggressiver aufgetreten», erklärte Petkovic.

Granit Xhaka fasste das Vorhaben in einem Satz zusammen: «Es ist wichtig, einen Plan A, B und C zu haben.» Am Dienstag steht der nächste Test auf dem Programm. Die Nati trifft in Luzern auf Panama. Mit Plan A, B oder C? «Vielleicht spielen wir da in einem 5-5-5-System», sagte Petkovic am Ende seiner Ausführungen. Es ist seine humoristische Anspielung auf eine italienische Kult-Komödie «L'allenatore nel Pallone»aus den 80er-Jahren mit Lino Banfi, der einen Fussballtrainer spielt, der sich in den verschiedenen Systemen leicht verirrt.