Die Schattenseite von Shaqiris Erfolg in Stoke

Xherdan Shaqiri legt gerne Wert auf Anstand. Egal, wie bitter die Niederlage auch sein mag: Nach dem Schlusspfiff geht der Stürmer vorne weg und bedankt sich bei den Fans für die Unterstützung.

Sie leiden und singen trotzdem. Lautstark und voller Inbrunst feiern die Anhänger von Stoke City ihren Club – Woche für Woche – und werden dabei meistens enttäuscht. Eine Ausnahme beim krisengeschüttelten Team ist Shaqiri.

Der Schweizer spielt trotz akuter Abstiegsgefahr seine beste Saison bei Stoke. «Wir lieben ihn. Er ist mit Abstand der Beste im Angriff», sagt Peter Smith von der englischen Zeitung «The Sentinel».

Die Kehrseite von Shaqiris Kreativität

Vier Tore und fünf Assists bezeugen Shaqiri auch statistisch als wertvollsten Akteur. Allerdings lässt der 25-jährige Basler auch in seinem dritten Jahr bei Stoke die Konstanz vermissen, sagt Smith, «nur wenn Shaqiri einen guten Tag hat, ist er Weltklasse».

Dass Stoke auch im neuen Jahr nicht in die Gänge kommt und seither auf dem drittletzten Platz der Premier League auch mental wie erstarrt scheint, ortet der lokale Reporter ebenfalls bei Shaqiri. «Das Problem ist, dass sich seine Mitspieler zu fest auf ihn verlassen.»

Das hat einen guten Grund: Der Mannschaft fehlt die spielerische Klasse für einen Geniestreich. «Shaqiri ist der einzige Kreativfaktor im Spiel», sagt Smith. «Wenn er im Zentrum spielt, läuft alles über ihn.»

Die schlechteste Abwehr in Europa

Das 0:3 gegen Manchester United am Montag war die 13. Niederlage im 23. Ligaspiel. Verheerend ist bei Stoke in erster Linie die Defensive. Die 50 Gegentore sind nicht nur in der Premier League ein Negativrekord, auch im Vergleich zu den europäischen Topligen stellt Stoke die schlechteste Abwehr.

Das katastrophale Treiben führte vergangene Woche zur Entlassung von Mark Hughes. Der Trainer war bei den Zuschauern bereits im Dezember in Ungnade gefallen, nachdem die Potters in Huddersfield nur 1:1 gespielt hatten.

Neuer Trainer, neues Glück?

Am Samstag ist der Aufsteiger nun in Stoke zu Gast. An der Seitenlinie stehen wird Paul Lambert, der mehrere Jahre lediglich Clubs zweiter Klasse trainierte und deshalb in Stoke wohl mit viel Skepsis empfangen wird.

Der ehemalige schottische Internationale hat als Coach kaum Erfolge aufzuweisen. Erwähnenswert ist, dass er zweimal mit Aston Villa den Abstieg aus der Premier League verhinderte – das soll ihm nun auch mit Stoke gelingen.