«Wir sind doch nicht so gut, wie einige denken»

Brasilien wollte die Revanche – und bekam sie. Gut, es war nur ein Testspiel und nur ein 1:0-Sieg, aber immerhin. Die Seleção gewann in Berlin gegen Weltmeister Deutschland 1:0 und liess die 1:7-Schmach vom Halbfinal der Heim-WM 2014 zumindest etwas verblassen.

Dass die Niederlage an den Deutschen nicht spurlos vorüber ging, zeigte Mittelfeldspieler Toni Kroos. Der Profi von Real Madrid war sichtlich angefressen: «Mannschaftlich überwiegt heute klar das Negative. Wir haben klar gesehen, dass wir doch nicht so gut sind, wie einige vielleicht denken. Das war deutlich zu wenig von uns», sagte der 28-Jährige.

Es ist noch Luft nach oben

Zwar sprach Kroos meistens mit «wir» alle an – auch sich selber. Aber der Mittelfeldstratege konnte es nicht lassen, einige seiner Kameraden etwas konkreter zu kritisieren: «Wir haben uns zu leicht abkochen lassen und die Zweikämpfe nicht angenommen. Und das, obwohl, wir einige Leute auf dem Platz hatten, die die Möglichkeit hatten, sich auf dem Niveau zu zeigen. Das haben sie nicht getan.»

Aber Kroos sah auch einen positiven Aspekt: «Es ist gut, zu sehen, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist.» Etwas mehr als zwei Monate bleibt der DFB-Elf noch, um in den WM-Modus umzuschalten. Die Deutschen treffen am 17. Juni in ihrem ersten Gruppenspiel auf Mexiko. Schweden und Südkorea sind die weiteren Gruppengegner.

Kroos' deutliche Worte. (Video: Tamedia/AFP)

Deutschland – Brasilien 0:1 (0:1)

Berlin. - 72'717 Zuschauer.

Tor: 37. Gabriel Jesus 0:1.

Deutschland: Trapp; Kimmich, Boateng (68. Süle), Rüdiger, Plattenhardt; Kroos, Gündogan (81. Werner); Goretzka (61. Brandt), Draxler, Sané (61. Stindl); Gomez (62. Wagner).

Brasilien: Alisson; Dani Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Paulinho, Casemiro, Fernandinho; Willian, Gabriel Jesus, Coutinho (73. Douglas Costa).

Bemerkungen: Deutschland ohne Can, Özil und Müller (geschont/abgereist), Brasilien ohne Neymar, Filipe Luis und Alex Sandro (alle verletzt).

(hua)