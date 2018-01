«Xhaka verteidigt wie ein Schuljunge»

Arsenal führte in Swansea 1:0 – die Führung hielt gerade mal eine Minute. Die Waliser waren in der Folge besser und drehten die Partie, sie gewannen 3:1. Schnell war ein Sündenbock für die Pleite der Gunners gefunden. Granit Xhaka musste sich harsche Kritik von den Fans im Netz anhören – «der inkompetente Xhaka muss im Sommer ersetzt werden», hiess es zum Beispiel.

Der Schweizer hatte beim 1:1-Ausgleich zuerst dem ballführenden Alfie Mawson nur zugeschaut, seinen direkten Gegenspieler Sam Clucas dafür aus den Augen gelassen. Dieser konnte somit beinahe unbedrängt das Tor erzielen.

«Was hat Xhaka denn geraucht? Er hat nicht verteidigt, sondern geträumt. Widerlich!», schrieb dieser enervierte Fan.



What did Xhaka smoke? He was not defending but dreaming! @Arsenal #AFC disgusting ! — Cyrus Cheung (@Cyruscheung1) 30. Januar 2018

«Schuljungen-Verteidigung von Xhaka.»



School boy defending by Xhaka. Swansea equalise. #SWAARS — Umar II (@FaroukLitis) 30. Januar 2018

«Xhaka? Der Schlechteste im Verteidigen.»



Xhaka??? worst in defending. — Faisal khalifa (@faisal_isha) 30. Januar 2018

«Xhaka macht schlechte Verteidigung zu einer Kunst. So elegant. So magisch. Unglaublich.»



Xhaka makes bad defending an art. So elegant. So magical. Amazing — Connah (@ConnahAckers3) 30. Januar 2018

«Xhaka soll unser defensiver Mittelfeldspieler sein. Schau dir diese verdammte Verteidigung bei Swanseas Goal an. Er macht das die ganze Zeit.»



Xhaka is meant to be our defensive midfielder. Look at that fucking defending for Swansea’s goal. He does it all the time. — Quincy Owusu-aBAE (@UncleQuincy) 30. Januar 2018

Dieser Fan geht sogar so weit, dass er meint, Xhaka sei einer der schlechtesten Einkäufe von Trainer Arsène Wenger gewesen, wenn man die ersten 18 Monate betrachtet. «Ich bin immer noch nicht sicher, was er da genau tut.»



Xhaka has to be one of Wenger’s worst ever buys based on his first 18 months. Still not sure what he does. Cech costs Arsenal 15 points a season, not saves. Iwobi is not a footballer. Mustafi is another Djourou. Poor. — Sam (@samuelJayC) 30. Januar 2018

Dieser Gunner-Supporter fragt ganz ernsthaft: «Wie viele Tore wird uns Xhaka kosten, bevor er ausgemistet wird?»



serious Question

How many goals would Xhaka cost us before he gets dropped ?? — Yo Pierre (@__Shola) 31. Januar 2018

Da aber auch Goalie Petr Cech patzte – und wie –, war Xhaka nicht der Einzige, der sein Fett wegkriegte.



Somit dümpelt Arsenal im Nirgendwo der Premier League herum, die Gunners sind zurzeit Sechster. Eigentlich wird heute noch die Ankunft von BVB-Bomber Pierre-Emerick Aubameyang erwartet.

Oder doch nicht:



SPOTTED: First official footage of Aubameyang's plane after seeing the Arsenal score.https://t.co/nMJdv0B9Ad — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) 30. Januar 2018

Oder in dieser Variante:



Reagiert der Gabuner möglicherweise so?



Aubameyang vile ana rudi BvB akicheki results 😂 pic.twitter.com/O7Xe7rFu8r — Alawi (@alawiabdul) 30. Januar 2018

Ein Klassiker zum Schluss:



(hua)