Fans feiern Schnee schaufelnden Profi

Der Ruf der Fussball-Profis ist nicht immer der beste. Schwalbenkönige, verwöhnte, überbezahlte und clubuntreue Stars auf dem Rasen – es hagelt Kritik von vielen Seiten.

Es gibt auch andere Spielertypen, nicht zuletzt auf der Insel. Der Engländer Steven Taylor, 32-jähriger Verteidiger von Drittligist Peterborough United, weiss, was er seinem Arbeitgeber und den Fans schuldig ist. Als heftige Schneefälle den Rasen des London Road Stadiums in Mitleidenschaft zogen, unterbrach der Referee die Partie zwischen Gastgeber Peterborough und Walsall zehn Minuten vor Schluss und forderte eine umgehende Räumung der weissen Pracht vom Platz. Natürlich schickte der Schiedsrichter die Spieler in die warmen Kabinen.

Die Aktion wird bejubelt

Aber Taylor widersetzte sich dieser Forderung: Er rannte zum Spielfeldrand, nahm eine Schaufel und begann, mit den Helfern zusammen den Schnee wegzuräumen. Die Fans waren begeistert. Von den Rängen, so weiss es welt.de, hallte es: «Wir haben Steven Taylor!» Und weil der Veteran und Ex-Profi von Newcastle United ein Vorbild im Club ist, schnappte sich auch Teamkollege Junior Moras ein Arbeitsgerät und half mit.

Nachdem die Linien auf dem Platz vom Schnee befreit worden waren, konnte die Partie wieder angepfiffen werden. Peterborough brachte die 2:1-Führung über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte. Nicht zuletzt dank Schneeschaufler und Held Taylor. Gut geschaufelt, ist eben doch halb gewonnen.

(fal)