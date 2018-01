Aubameyang wechselt zu Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang wechselt nach einem wochenlangen Transfer-Theater nach London zu Arsenal. Er ist damit der teuerste Transfer in der Geschichte des englischen Clubs und soll beim Team von Granit Xhaka rund 10 Millionen Euro pro Jahr plus Prämien erhalten.

Neben Xhaka trifft Aubameyang in London unter anderem auch auf seinen ehemaligen Dortmunder Teamkollegen Henrikh Mkhitaryan, der wie Aubameyang im Sommer 2013 zu Dortmund gestossen war. Mkhitaryan wechselte erst vor einer Woche von Manchester United zu Arsenal.

So @Aubameyang7's a Gunner - and here's how he feels ?Let us know how you reacted to the signing by replying to this with GIFs, memes, pics - use #YoPierrepic.twitter.com/P9RUPnUC0p– Arsenal FC (@Arsenal) 31. Januar 2018

Für Dortmund spielte Aubameyang diese Saison 24-mal wobei er 21 Treffer erzielte. In der letzten Saison wurde er mit 31 Toren Torschützenkönig in der Bundesliga. Der Gabuner kam von St-Étienne nach Dortmund und sorgte immer wieder auch neben dem Platz für Schlagzeilen. Sei es wegen exzessiven Torjubels mit Spiderman-Maske oder ungenehmigter Kurzausflüge.

Der Bundesligist scheint auch bereits einen Nachfolger gefunden zu haben. Michy Batshuayi soll von Chelsea ausgeliehen werden. Der Belgier befinde sich dieser Tage bereits in Dortmund um die medizinischen Checks zu absolvieren.

Der Wechsel von Olivier Giroud, über den immer wieder spekuliert wurde, ist hingegen vom Tisch, da die Familie des Franzosen in England bleiben will. Auch eine Verpflichtung des ehemaligen Kölners Anthony Modeste stand im Raum, allerdings hätte der Franzose, der zurzeit in China spielt circa 30 Millionen Euro gekostet.

(sal)