Barça-Star fordert eine Revolution im Fussball

Gerard Piqué ist es gewohnt anzuecken. Zuweilen scheint es, als würde er das lieben. Sei es mit verbalen Giftpfeilen gegen Barças Erzfeind Real Madrid und dessen Captain Sergio Ramos. Oder gegen Espanyol Barcelona, das Piqué zuletzt immer wieder als Espanyol Cornellà bezeichnete – in Anlehnung daran, dass der Stadtrivale seine Heimspiele in der 86'000-Einwohner-Vorstadt von Kataloniens Metropole austrägt. Oder zum Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien, als er nach dem Ligaspiel gegen Las Palmas Tränen in den Augen hatte.

Oftmals wenn er spricht, liefert er den Medien Schlagzeilen. Bei einem Interview nach seiner Vertragsverlängerung hatte der 30-Jährige aber etwas zu sagen, was den Fussball, ja gar mehrere grosse Sportarten verändern könnte.



Hier spricht Gerard Piqué mit Tränen in den Augen. Video: Tamedia.

Dabei äusserte Piqué seine Sorge, wonach die sogenannte Generation Y, also die zwischen 1980 und 2000 Geborenen, ihr Interesse am Fussball zu verlieren drohe. Und zwar nicht wegen der viel zitierten Übersättigung, sondern wegen der Spieldauer: «Die Millennials haben halt die Aufmerksamkeitsspanne, die sie haben. Sie können sich nur über eine kurze Zeit auf etwas fokussieren, das dazu aufregend sein muss.»

Deshalb schlägt er vor: «Längerfristig müssen sich die Verantwortlichen im Fussball überlegen, die Spiele zu verkürzen, und/oder irgendwie unterhaltsamer machen.»

Dem US-Sport fehlt die Seele

Sein Appell richtet sich jedoch nicht nur an den Fussball: «Im Tennis dauern viele Spiele zwei Stunden oder länger. Ich glaube, dass die heutige Jugend nicht zwei Stunden lang Tennis, Fussball oder Basketball schauen will.» Konkret wird der Katalane nicht, eine US-Amerikanisierung des Sports ist für ihn aber keine Option: «Ich verfolge die NBA und den US-Sport sehr aktiv. In Europa fiebern die Fans mit viel mehr Herzblut mit.»

Bei einem knappen Resultat fünf Minuten vor Schluss zittern hier die Anhänger, während sich in den USA die Leute auch kurz vor Spielende mit der «Kiss Cam» oder Tanzeinlagen vergnügen: «Dort fehlt die Seele. Das ist etwas, was bei uns unbedingt erhalten bleiben muss.»

Dass der Sport auch künftig attraktiv bleibt, sei aber auch die Verantwortung von Spielern und Medien: «Wir alle müssen dafür sorgen, dass der Zuschauer eine gute Zeit hat und ihm das bestmögliche Produkt verkauft wird.»

Ob der Innenverteidiger künftig der Mann sein wird, der Reformen aktiv vorantreibt? Schliesslich hat er schon mehrfach erklärt, dass er nach seiner Fussballerkarriere Präsident beim FC Barcelona werden will.

(fas)