Sechster Meistertitel in Folge für Bayern

Den letzten Schritt zum insgesamt 28. deutschen Meistertitel machten die Münchner Bayern fünf Runden vor Schluss mit einem 4:1-Erfolg im bayerischen Derby in Augsburg. Nach Rückstand drehten Corentin Tolisso (32.), James Rodriguez (38.), Arjen Robben (62.) und Sandro Wagner (87.) die Partie zugunsten der Gäste.

Für Jupp Heynckes, der das Traineramt im Oktober mit fünf Punkten Rückstand auf den damaligen Leader Dortmund übernommen hatte, ist es nach 1989, 1990 und 2013 der vierte Meistertitel als Bayern-Trainer.

Wie vor fünf Jahren bietet sich dem FC Bayern unter Heynckes die Chance auf den Gewinn des Triples. Im DFB-Pokal treffen die Münchner im Halbfinal auswärts auf Leverkusen (17. April), in der Champions League gewannen sie das Viertelfinal-Hinspiel in Sevilla mit 2:1.

Im Abstiegskampf gelang dem VfL Wolfsburg ein Befreiungsschlag. Die Niedersachsen kamen beim 2:0 in Freiburg (mit Vincent Sierro) zum ersten Sieg unter Trainer Bruno Labbadia und dem ersten Erfolg nach neun Pflichtspielen ohne Sieg. Matchwinner für die «Wölfe» war Daniel Didavi, der in der 2. und der 82. Minute traf, Wolfsburgs Keeper Koen Casteels hielt in der Nachspielzeit einen Foulpenalty.

Das Abstiegsduell zwischen dem 1. FC Köln und Mainz endete 1:1, womit die auf dem Relegationsplatz klassierten Gäste in der Tabelle weiterhin sechs Punkte vor den Kölnern liegen. Die beiden Teams boten sich in der zweiten Halbzeit einen offenen Schlagabtausch, wobei die Mainzer zweimal nur die Torumrandung trafen. Aber auch das Heimteam hatte die Entscheidung mehrmals auf dem Fuss.

Borussia Mönchengladbach mit den vier Schweizern Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Josip Drmic kam zuhause gegen Hertha Berlin (mit Fabian Lustenberger) zu einem 2:1-Sieg. Thorgan Hazard drehte die Partie mit seinen beiden Toren in der 75. und 79. Minute.

Rangliste: 1. Bayern München 29/72 (76:21). 2. Schalke 04 28/52 (43:30). 3. Borussia Dortmund 28/48 (54:39). 4. RB Leipzig 28/46 (43:37). 5. Bayer Leverkusen 28/45 (47:35). 6. Eintracht Frankfurt 28/45 (39:32). 7. Hoffenheim 28/42 (52:41). 8. Borussia Mönchengladbach 29/40 (38:43). 9. VfB Stuttgart 28/38 (26:31). 10. Hertha Berlin 29/36 (33:34). 11. Augsburg 29/36 (38:40). 12. Werder Bremen 29/36 (33:35). 13. Hannover 96 29/35 (37:43). 14. SC Freiburg 29/30 (26:48). 15. Wolfsburg 29/29 (30:37). 16. Mainz 05 29/27 (30:47). 17. 1. FC Köln 29/21 (28:56). 18. Hamburger SV 28/19 (20:44).

