Bei diesem Schuss blitzts nicht mal in der 30er-Zone

Der Anlauf: läppisch. Die Ausführung: kläglich. So lässt sich zusammenfassen, was der Brasilianer Dodô von Giresunspor im Viertelfinal-Hinspiel des türkischen Cups gegen Fenerbahce am Penaltypunkt aufführte.

Es lief die 53. Minute, als der Mittelfeldspieler die Möglichkeit bekam, für den Unterklassigen zum 1:1 auszugleichen. Er legte sich den Ball zurecht, lief – wie in Zeitlupe und mit zahlreichen kleinen Schritten – aufreizend lässig an, hängte mit den Stollen am Rasen an und schob den Ball mit rund 20 km/h am Tor vorbei.

Der tänzelnde Italiener

Bei diesem Anlauf wurden unweigerlich Erinnerungen an Simone Zaza wach. Der Italiener machte sich 2016 im EM-Viertelfinal gegen Deutschland zur Lachnummer, als er sich im Penaltyschiessen tänzelnd dem Ball näherte und ihn über die Latte wuchtete.

Wie man es richtig macht, demonstrierte Fernandão. Der Fenerbahce-Stürmer versenkte in der 94. Minute einen Elfmeter, der dem Favoriten den 2:1-Auswärtssieg brachte.

