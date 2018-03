Endlich zeigt Usain Bolt, wie gut er kicken kann

Am Freitagvormittag ist es so weit: Usain Bolt nimmt am Mannschaftstraining von Borussia Dortmund teil. Bereits am Donnerstagnachmittag soll der schnellste Mann der Welt eine zweistündige Einheit mit dem Team von Peter Stöger absolviert haben. Zuvor hatte der 31-jährige Jamaikaner über Twitter eine Comic-Zeichnung von sich im Dortmund-Trikot gepostet.



Der Bundesligist selbst kündigte an, dass am Freitag ab 10.30 Uhr ein öffentliches Training mit Bolt stattfinde, die Kapazität aber begrenzt sei. Das Training kann live auf den Social-Media-Kanälen des BVB verfolgt werden:

? Das öffentliche Training mit @usainbolt streamen wir am Freitag, 23.03., ab 10.30 Uhr live auf Facebook und YouTube (englischer Kommentar). #BVBoltpic.twitter.com/M5zkETelLJ– Borussia Dortmund (@BVB) 22. März 2018

Nicht in den speziellen Genuss kommen Goalie Roman Bürki und Verteidiger Manuel Akanji, die mit dem Schweizer Nationalteam in Griechenland spielen. Ohnehin ist der BVB derzeit dezimiert. Wegen Aufgeboten für die diversen Nationalteams trainieren aktuell nur neun Profis. Damit Bolt zu einem richtigen Training kommt, helfen Nachwuchsspieler aus.

Der Jamaikaner auf dem Weg zu seinem ersten BVB-Training:

Vorbereitung auf Robbie Williams

Bolt hatte im August vergangenen Jahres nach der Leichtathletik-WM in London seine Karriere beendet. Seither arbeitet der achtfache Olympiasieger auf eine Zukunft im Fussball hin. Sein Lieblingsverein ist der englische Rekordmeister Manchester United. Weshalb kam Dortmund ins Spiel? Der BVB hat den gleichen Ausrüster wie der Jamaikaner.

Dass Bolt kicken kann, ist unbestritten. Aber reicht es ihm zum Profi? Er hatte bereits mehrmals betont, dass eine Karriere als Fussballer ein Kindheitstraum gewesen war. «Das ist ein persönliches Ziel. Mir ist es egal, was andere Leute darüber sagen», bekräftigte der Weltrekordhalter über 100 und 200 m vor nicht allzu langer Zeit. «Ich glaube echt, dass ich eine Chance habe. Ich schaue viel Fussball und verstehe ihn. Mit Training werde ich richtig gut sein.» Wie gut, wird die Öffentlichkeit heute erfahren.

Ende Februar sagte Bolt, er habe seinen ersten Vertrag bei einem Fussball-Verein unterzeichnet – ohne ihn allerdings zu benennen. Am 10. Juni führt er im Old Trafford von Manchester United eine Weltauswahl «Soccer Aid World XI» an. Captain der gegnerischen englischen Mannschaft von Ex-Fussballern und Showgrössen ist Popstar Robbie Williams. Der Erlös des Benefizspiels kommt der Unicef zu Gute.

Pro Evolution Soccer präsentiert Bolt bereits als Profi:

(20 Minuten/sda)