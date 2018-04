Club-Boss beurlaubt Team während Meisterrennen

44-facher griechischer Meister, alleine die letzten sieben Meistertitel konnte man für sich verbuchen, sowie 27-facher Cupsieger. Dies sind die beeindruckenden Zahlen von Olympiakos Piräus. Vier Spiele vor Schluss befindet sich die Erfolgstruppe von Trainer Óscar García Junyent drei Zähler hinter Leader AEK Athen und einen Punkt hinter Paok Saloniki, hat allerdings eine Partie mehr ausgetragen. Der Meistertitel liegt also noch drin. Alles okay so weit, oder? Mitnichten.

Clubbesitzer Evangelos Marinakis, dem auch Nottingham Forest gehört, ist ganz und gar nicht zufrieden. Aus den letzten acht Spielen resultierten gerade mal drei Siege, zuletzt reichte es vergangenen Samstag nur zu einem 1:1-Remis gegen Levadiakos, den Zehnten der Liga.

Nicht die erste Busse

Um jemanden wie Marinakis zufriedenzustellen, reicht das nicht. Wie griechische Medien berichten, soll der millionenschwere Grieche seinem Frust jetzt freien Lauf gelassen haben. «Ich werde Olympiakos von Grund auf neu aufbauen, und es wird ein Team werden, von dem wir alle träumen. Ich und der Rest der Anhänger haben euch lange genug toleriert. Ihr werdet heute in die Ferien gehen», soll der 50-Jährige den Spielern am Montag gesagt haben. «Ihr denkt mehr an eure schönen Häuser und eure Autos und kümmert euch nicht mehr um das Team.»

Ausserdem soll er dem Team eine Busse von 400'000 Euro aufgebrummt haben. Nur wenige Spieler aus der ersten Mannschaft dürfen angeblich die verbleibenden Partien bestreiten, die anderen werden mit solchen aus der U-20 ersetzt. Es ist nicht das erste Mal, dass Marinakis mit Bussen um sich wirft. Bereits vor drei Jahren strafte er das Team wegen dürftiger Leistungen, damals mit 500'000 Euro.

(dmo/sda)