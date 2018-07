Das war Shaqiris erster Tag bei Liverpool

Am vergangenen Freitag begann das nächste Kapitel in Xherdan Shaqiris Fussballkarriere. Der 26-Jährige unterzeichnete in Liverpool bei seinem neuen Arbeitgeber einen bis 2023 gültigen Vertrag. Der 74-fache Schweizer Internationale war mit Stoke aus der Premier League abgestiegen. Sein Wechsel zu den Reds trotz laufendem Kontrakt bis 2020 wurde dank einer Ausstiegsklausel möglich.

In den sozialen Medien hat der diesjährige Champions-League-Finalist am Dienstagnachmittag ein Video publiziert, das Shaqiri während seinem ersten Tag beim LFC zeigt. Er wurde während seiner Anreise vom Hotel zum Trainingszentrum, bei den ersten Treffen mit den neuen Teamkollegen, beim Unterschreiben seines Vertrags sowie ersten Interviews gefilmt. Überall wurde «Shaq» herzlich empfangen. Am Ende ist zu sehen, wie Trainer Jürgen Klopp seinen neuen Schützling willkommen heisst.

Seine Zeit in Liverpool beginnt offiziell am 22. Juli, wenn die Mannschaft im Rahmen der Saisonvorbereitung auf USA-Tour geht. Zuvor kann er sich noch ein paar Tage Ferien gönnen. Das Chillen an der Sonne – den genauen Ort verriet der ehemalige Basel-, Bayern- und Inter-Spieler gegenüber den Medien nicht – hatte er kurz unterbrochen, um in England seine Zukunft zu klären. Die Saison 2018/19 in der Premier League beginnt am 10. August. Die Reds empfangen am Sonntag, 12. August, West Ham United an der Anfield Road.

Recharging my batteries ?? pic.twitter.com/325P1FEQN1– Xherdan Shaqiri (@XS_11official) 9. Juli 2018

