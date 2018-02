Helene Fischer bleibt den Fussballfans erspart

Am 19. Mai wird in Deutschland um den Pokal des Deutschen Fussball-Bunds (DFB) gespielt. Reinhard Grindel versprach, bei Pokal-Endspielen auf ein grosses Showprogramm zu verzichten. «Wir werden ausschliesslich den Fussball in den Mittelpunkt des Pokalfinales stellen», sagte der DFB-Präsident in der «Bild am Sonntag».

Ausgelöst hat dieses Umdenken unter anderem die Reaktion der Fans von Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt. Diese hatten Ende Mai 2017 während der Halbzeitpause des Finalspiels im Berliner Olympiastadion ihren Unmut über die Playbackshow von Helene Fischer kundgetan und den ganzen Auftritt mit Pfiffen übertönt.

Der Halbzeit-Auftritt von Helene Fischer beim DFB Pokalfinale 2017 geht in den Pfiffen der Fussballfans unter.Video: Youtube

«Wir haben aufgenommen, was an Kritik an den Abläufen des letzten Finales geäussert worden ist, sagt Grindel. «Und wir gehen davon aus, dass die Fans das würdigen.»

Abseits des Fussballs soll Helene Fischer weiterhin in Stadien auftreten. Neben einer Reihe von Konzerten in Deutschland und Österreich wird der Schlagerstar am 26. Juni 2018 im Basler St. Jakob-Park für ihre Schweizer Fans singen.

(chi)