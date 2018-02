Der Würgegriff des Nationalspielers

Adam Lallana hat schon bessere Zeiten als Fussballer erlebt. Der 29-jährige Offensivspieler der Reds und der englischen Nationalmannschaft hatte die Meisterschaftsspiele gegen West Bronwich Albion, Huddersfield Town und Tottenham Hotspur wegen einer Leistenverletzung verpasst. Also beordnete ihn Trainer Jürgen Klopp kurzerhand in das Reserventeam von Liverpool, damit dieser Spielpraxis sammeln kann.

Beim montäglichen Duell gegen die U-23-Auswahl von Tottenham spürte Lallana bei einem Kopfballduell den Ellbogen des 19-jährigen Spurs-Talentes George Marsh. Das machte den Routinier derart wütend, dass er auf den fehlbaren Youngster losging und ihn von hinten an der Gurgel packte. Die Resultate der wilden Aktion: Der Ref zeigte Lallana die rote Karte – und der offensichtlich frustrierte Nationalspieler, der wegen Verletzungen bisher erst einmal in dieser Saison in der Startelf des Fanionteams stand, wird für mindestens drei Partien gesperrt.

(fal)