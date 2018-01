Deshalb ist Klopp gegen Guardiola so erfolgreich

Es war ein würdiges Ende einer Partie, die einem Feuerwerk gleichkam. Sekunden nach dem Schlusspfiff. Sekunden nachdem Manchester Citys Sergio Agüero die Zuschauer an der Anfield Road beinahe mit dem 4:4 schockte – dass ein Offside signalisiert wurde, entging vielen nervösen Liverpool-Fans. Sekunden nachdem am 23. Spieltag Manchester Citys Ungeschlagenheit vorbei war. Die beiden Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola begnügten sich nicht mit einem einfachen, traditionellen Handshake. Sie umarmten sich. Länger als branchenüblich und demonstrierten ihren gegenseitigen Respekt. Später sollte Klopp sagen: «Guardiola kann man in zwei Worten, in nur einem Satz zusammenfassen: World class.»

Klopp sagte das, weil er eine Statistik relativieren wollte. Denn das 4:3 war sein sechster Sieg gegen ein Team, das von Guardiola trainiert wird – Rekord. Ohnehin ist der Deutsche der Einzige, der mindestens zehnmal gegen den Katalanen antrat und eine positive Bilanz aufweist. Mit Dortmund gewann er vier von acht Begegnungen gegen Guardiolas Bayern, mit Liverpool zwei von vier Matches gegen City. Kein Zufall, wie auch Guardiola selber erkannte: «Das Lob geht heute an unseren Gegner. Wir wussten, wie schwierig es ist, gegen ein Team von Jürgen Klopp zu spielen.» City sei nicht stabil genug gewesen, sagte der frühere Barça- und Bayern-Trainer: «Wir haben die Kontrolle verloren.» Etwas, das Guardiolas Teams höchst selten widerfährt.

Klopps sechs Siege gegen den Star in der Branche sind kein Zufall. Sein Spiel lebt vom drückenden Pressing und anschliessenden Umschalten in Hochgeschwindigkeit. Eigenschaften, die bei einem ballbesitzorientierten Gegner besser zum Vorschein kommt und somit effektiver ist als gegen ein Team, das kein Interesse daran hat, das Spiel zu gestalten. Oder einfacher ausgedrückt: Je mehr der Gegner den Ball hat, desto mehr Möglichkeiten gibt es, ihm den abzunehmen und schnelle Konter zu fahren. So gewann er mit dem BVB zwei deutsche Meistertitel und unterbrach die jahrelange Dominanz der Bayern.

Liverpool wurde am Sonntagabend dafür belohnt, dass es den Mut hatte, den spielstarken Ligadominator weit vorne anzugreifen. Im Gegensatz beispielsweise zu José Mourinho und Manchester United, das 1:2 verlor. «Du kannst tief in deiner Platzhälfte stehen, warten, und auf ein Wunder hoffen. Wir wollten aber auf unsere Weise gewinnen», erklärte Klopp bei der anschliessenden Pressekonferenz, und schob nach: «Das Pressing in der zweiten Halbzeit war nicht von dieser Welt.»

Der 50-Jährige schliesst nicht aus, dass City keine Partie mehr verliert diese Saison: «Sie sind derart stark.» Von seinem Team sei es ein Statement gewesen, dass es auch nach Abgang seines besten Spielers, Philippe Coutinho, in der Lage ist, grosse Mannschaften zu bezwingen, sagte Klopp. Noch vor der Partie meinte Liverpools Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum fast schon kapitulierend: «Manchester City hat Glück, dass Coutinho weg ist.»

Klopp hat die Fähigkeit, in wichtigen Spielen alles aus seinen Profis herauszukitzeln. Die Vollgasveranstaltung zu orchestrieren, die er zu seiner Zeit bei Borussia Dortmund von seinen Spielern stets forderte, gelingt ihm gegen Grossclubs nachweislich am besten. Seit er im Oktober 2015 Liverpool-Trainer wurde, verlor er in Top-6-Matches, also gegen Arsenal, Chelsea, ManCity, ManUnited und Tottenham nur 3 von 25 Ligaspielen.

