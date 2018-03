Details zum tragischen Tod von Davide Astori

Die tragische Nachricht vom Tod von Davide Astori, Captain der AC Fiorentina, versetzte den Calcio in einen Schockzustand. Der 31-Jährige war am Sonntagmorgen in Udine leblos in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden. Antonio De Nicolo, Oberstaatsanwalt von Udine, sagte gegenüber der «Gazzetta dello Sport»: «Es ist davon auszugehen, dass der Spieler infolge eines Herzstillstands aufgrund natürlicher Ursachen verstorben ist.»

Es sei aber ungewöhnlich, dass so etwas im Profisport ohne Vorzeichen passiere. Die Mannschaft wurde zuletzt am Mittwoch einer medizinischen Routinekontrolle unterzogen. Die Auswertung soll bei Astori keinerlei Anomalien aufgewiesen haben.

Autopsie angesetzt

Astori unterhielt sich am Samstag um 23.30 Uhr mit Goalie Marco Sportiello in der Hotellobby. Nachdem er am Sonntagmorgen gegen 9.30 Uhr nicht zum Frühstück erschienen war, ging ein Masseur nachsehen. Ärzte konnten nur noch den Tod des 14-fachen Internationalen feststellen. Sein Leichnam wurde ins Spital Santa Maria überführt, wo am Montag eine Autopsie erfolgt. Die Resultate sollen am Dienstag vorliegen.

Um 11 Uhr erfuhren die Spieler von Udinese die schlimme Nachricht. Darunter auch Silvan Widmer. Der Schweizer Nati-Verteidiger sagt: «Uns war sofort klar, dass es unmöglich ist, zu spielen. Ich habe viele Male gegen Astori gespielt, und wir wären auch am Sonntag auf dem Platz aufeinandergetroffen. Ich bin schockiert und zutiefst betroffen.»



«Er wollte die Karriere bei uns beenden»

Fussball-Italien trauert. Dabei hätte der Montag zu einem Freudentag für Astori und die Fiorentina werden sollen. Clubpräsident Andrea Della Valle wollte zum Wochenstart die Vertragsverlängerung mit dem Captain verkünden. «Davide wollte seine Karriere bei uns beenden. Es ist tragisch.»



Davide Astori hinterlässt Frau und eine zweijährige Tochter. (Video: Tamedia/AP)

Der Fiorentina-Boss brach seine Marokko-Ferien ab, als ihn die traurige Nachricht erreichte. Er sagt über Astori: «Ich bin stolz, Davide kennengelernt zu haben. Wir hatten eine sehr enge Beziehung. Er war ein wahrer Captain. Die ganze Stadt steht seiner Familie bei.»



Olympia-Porträt: Lindsey Vonn. (Video: Tamedia/AFP)

(ete/heute.at)