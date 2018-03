«Brasilien sollte mit links gegen uns gewinnen»

Vier Monate nach der Qualifikation beginnt die Schweiz das WM-Jahr 2018 in Griechenland. Während eines sechstägigen Trainingscamps in Athen will Trainer Vladimir Petkovic «eine gute Grundlage» in wärmeren Gefilden schaffen.

«Es ist wichtig, eine Woche zusammen zu verbringen, die Mannschaft einem ersten Formcheck zu unterziehen und die Mentalität der Nationalmannschaft aufzufrischen», so der Tessiner. Um die Entwicklung des Teams voranzutreiben, wird er im taktischen Bereich neue Dinge testen.

Als vorerst einziger Neuling schnuppert Dimitri Oberlin Nati-Luft. Der junge FCB-Stürmer soll nicht der einzige Spieler bleiben, der sich empfehlen kann. Petkovic lässt die Türe so lange wie möglich offen. «Auch vor zwei Jahren haben sich im letzten Moment Spieler empfohlen, mit denen ich nicht gerechnet hatte», so Petkovic, dem noch Zeit bleibt, sein WM-Kader zu finden. Bis zum 14. Mai muss der Verband bei der Fifa eine Liste mit 35 Namen einreichen. Am 4. Juni endet die Frist für die Bekanntgabe des endgültigen 23-Mann-Kaders.

Hohe Anforderungen und Ziele

Mit der «guten Grundlage» will Petkovic verhindern, dass sich ein negatives Klima entwickelt wie vor zwei Jahren vor der EM in Frankreich. 2016 hatte die Schweizer Auswahl zwei Testspiele (0:1 in Irland und 0:2 gegen Bosnien) verloren. «Die Anforderungen und Ziele sind sehr hoch», so Petkovic, «denn Freundschaftsspiele gibt es keine.» So gesehen sind die Spiele am Freitag in Griechenland und am Dienstag in Luzern gegen Panama eine Gelegenheit, sich für ein Ticket für Russland zu empfehlen.

Die beiden Gegner sollen aber auch jene Teams simulieren, auf die die Schweizer in der Gruppenphase treffen. Petkovic dazu: «Mit Griechenland blicken wir Richtung Serbien, gegen Panama proben wir für Costa Rica.» Gegen Spanien im Juni will sich die Schweiz auf Brasilien einstimmen, und Japan soll gemäss Petkovic primär für Rhythmus, Schnelligkeit, Druck und Begeisterung sorgen.

Vladimir Petkovic über den Fahrplan bis zum WM-Camp in Lugano. (Video: 20 Minuten)

Als Petkovic Brasilien erwähnte, hakte eine aus Brasilien angereiste Journalistin nach und fragte ihn, ob er etwas zur Seleçao sagen könne. Daraufhin antwortete der Coach: «Die Gedanken an Brasilien sind noch weit weg. Brasilien sollte mit links gegen die Schweiz gewinnen - im Normalfall. Wir werden an der WM aber versuchen, für eine grosse Überraschung zu sorgen.»