Freuler, Embolo und Seferovic dürfen ran

Um 20 Uhr griechischer Zeit startet die Schweizer Nationalmannschaft in das WM Jahr 2018. Im ersten Testspiel trifft die Nati im Olympia Stadion in Athen auf Griechenland mit dem ehemaligen GC-Trainer Michael Skibbe an der Seitenlinie.

«Es war eine schwierige Zeit, aber ich will diesen Test seriös nehmen, denn er hilft mir wieder Selbstvertrauen zu bekommen, sagte Johan Djourou am Donnerstag noch. Der 31-jährige Routinier war zuletzt lange verletzt und braucht Spielzeit. In der Nati muss er noch waten. Denn in der Innenverteidigung erhält der 22-jährige Manuel Akanji (4 Länderspiele) neben Fabian Schär Vorfahrt.

Breel Embolo macht den «Shaq». Der Schalker wird Xherdan Shaqiri (Wadenverletzung) vertreten und in einem 4-3-3 oder je nach Lesart 4-1-2-2-1-System neben Blerim Dzemaili hinter der Sturmspitze Haris Seferovic für Dampf in der Offensive sorgen.

Die Aufstellung: Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami; Freuler, Xhaka; Embolo, Dzemaili; Seferovic.