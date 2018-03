Die Schweiz spielt mit Roman Bürki im Tor

Die Schweiz absolviert um 19 Uhr den zweiten WM-Test in der Luzerner Swissporarena. Gegner ist der WM-Debütant Panama. Vladimir Petkovic stellt seine Startelf gegenüber dem Länderspiel am letzten Freitag in Athen total auf den Kopf. Von den elf Spielern, die beim 1:0-Sieg gegen Griechenland begonnen haben, stehen lediglich noch Granit Xhaka, Torschütze Blerim Dzemaili und Breel Embolo wieder von Beginn an auf dem Rasen.

Wie der Nati-Coach schon am Montag verraten hat, hütet Roman Bürki das Tor der Schweizer Nati. Der BVB-Keeper kommt somit zu seinem 8. Länderspiel. Im Sturm ersetzt Mario Gavranovic Haris Seferovic. Aber sehen Sie in der Bildergalerie, wer in Luzern zu Beginn auflaufen wird.

(ete)