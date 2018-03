Die häufigsten Irrtümer mit Panini-Bildli

Es ist wieder soweit. Während die europäischen Topligen in ihre entscheidende Phase gehen und die Nationaltrainer sich den Kopf zerbrechen, welche Spieler die letzten Plätze im WM-Kader einnehmen sollen, beginnt am Freitag der Verkaufsstart der Panini-Bildli.

An einem Medienevent wurde die Ausgabe 2018 präsentiert. Das Spezielle an der neuen Kollektion: das Cover des Albums ist vergoldet, ebenso die Ränder der Sticker. Das gilt allerdings nur für die Schweiz – und eine streng limitierte Auflage im Internet. «Damit wollen wir unserem wichtigsten Markt etwas zurückgeben», erklärte Ezio Bassi, Geschäftsführer von Panini Schweiz. Ein Pack kostet neu 1.10 Franken. Panini hat europaweit die Preise um 10 Prozent erhöht.

Chapuisat stapelt tief

Bei der Präsentation ebenfalls anwesend waren die früheren Nationalspieler Beni Huggel, Pascal Zuberbühler, Georges Bregy und Stéphane Chapuisat. Dabei sorgte Chapuisat ungewollt für einen Lacher. Von Rainer Maria Salzgeber – der SRF-Moderator führte durch den Event – gefragt, ob YB bereits die Meisterparty plane, stapelte der frühere Goalgetter und heutige Stürmertrainer der Berner tief: «Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen, die Meisterschaft geht noch lang.»

Die anderen Gäste kriegten sich vor Lachen kaum mehr ein, insbesondere Huggel. Der frühere FCB-Mittelfeldspieler sagte: «Hör doch auf. Ich habe YB-Sportchef Christoph Spycher bereits zum Titel gratuliert. Auf eine Antwort warte ich aber noch.»

Was die Fussball-Legenden für spezielle Erinnerungen an ihre Zeit als Sammler haben und was es mit den zwei grössten Panini-Mythen auf sich hat, sehen Sie oben im Video!