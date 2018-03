Diese Wette scheint Cristiano Ronaldo nun doch zu gewinnen

Die Zahlen sind selbst für einen Cristiano Ronaldo beeindruckend: 18 Ligatore seit Januar, alleine 14-mal traf er in den letzten sechs Ligaspielen, in denen er auf dem Platz stand. Am Sonntagabend erzielte der Portugiese gegen Girona vier Tore – zum 50. Mal in seiner Karriere trifft er mindestens dreimal in einem Spiel. Zwar gibt es für Real Madrid in der Liga angesichts des Rückstandes von 15 Punkten auf Leader Barça nichts mehr zu holen, aber CR7 hat wieder seinen persönlichen Titel im Visier: den «Pichichi», die Torjägerkrone. Es war eine Aufholjagd mit Ankündigung.

11 Tore Rückstand? Kein Problem!

Denn Ronaldo verpasste die ersten vier Meisterschaftspartien wegen einer Sperre, blieb dann drei Partien torlos. Erst am 8. Spieltag erzielte er Saisontor Nummer 1. Das war Mitte Oktober. Weil damit sein Knoten aber noch nicht geplatzt war, lautete die Bilanz im ewigen Ronaldo-Messi-Vergleich Anfang November 1 zu 12 Treffer. Uneinholbar? Nicht für Cristiano Ronaldo und sein Selbstvertrauen. Wie die spanische Zeitung «Marca» schreibt, habe er damals zu seinen Teamkollegen gesagt: «Ich wette, dass ich noch Pichichi werde.» Der Einsatz ist jedoch nicht bekannt, es soll aber um eine grosse Geldsumme gehen, die der Verlierer an eine gemeinnützige Organisation spenden müsse.

21 goals in 11 games Cristiano Ronaldo's form just shows no sign of relenting.More: https://t.co/Jh7RTcDuBgpic.twitter.com/1kgjoKsMh8– BBC Sport (@BBCSport) March 19, 2018

Neun Runden vor Schluss liegt der 33-Jährige plötzlich auf dem zweiten Platz der Torjägerliste – nur noch drei Tore hinter Messi. Die Entwicklung spricht klar für Ronaldo. Auch weil Messi kürzlich in einem Interview sagte, dass er sich immer mehr vom gegnerischen Tor entfernt, um mehr Einfluss auf das Spiel nehmen zu können.

Saisonplanung scheint aufzugehen

Zu Saisonbeginn wurde Ronaldo noch scharf kritisiert. In den Barça nahestehenden Medien wurde sogar schon sein (altersbedingter) Untergang prophezeit. Im Nachhinein scheint seine persönliche Saisonplanung aufzugehen. In der Champions League steht er bereits bei 12 Saisontreffern, im Achtelfinal schoss er PSG nahezu im Alleingang ab.

Cristiano Ronaldo has now scored 50 career hat-tricks:?? Real Madrid (44)?? Portugal (5)? Man Utd (1)A goalscoring great. ? pic.twitter.com/ZHGS4bYoQS– Squawka Football (@Squawka) March 19, 2018

Ronaldo scheint realisiert zu haben, dass er sich die Kräfte in seinem Alter einteilen muss. Also liess er es in der zweiten Jahreshälfte 2017 lockerer angehen, um 2018 voll anzugreifen. Seit Jahresbeginn schoss er 21 Tore. Rechtzeitig zur entscheidenden Phase kommt die Tormaschine also richtig auf Touren. Denn zwei grosse Ziele stehen noch an: der dritte Champions-League-Titel in Folge und vor allem die Weltmeisterschaft in Russland.

(fas)