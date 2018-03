Donezk-Spieler schubst Balljunge über die Bande

Niemand mag es, wenn im Fussball Zeit geschunden wird. Erst recht nicht, wenn man 0:1 im Rückstand liegt und gegen das Ausscheiden aus der Champions League ankämpft.

Schachtar Donezk lag auswärts in Rom in der Schlussphase in Rückstand und brauchte unbedingt noch ein Tor um sich doch noch für die Viertelfinals zu qualifizieren.

Als sich ein Balljunge besonders viel Zeit liess, um den Ball an den heranstürmenden Schachtar-Spieler auszuhändigen, nahm der Stürmer Facundo Ferreyra die Dinge in die eigene Hand und schubste den Balljungen absichtlich über die Werbebande. Unsportlich! Glück für Ferreyra: Er kam mit einer Gelben Karte davon.

A Ferreyra se le ha ido la olla y ha tirado por encima de la valla a un recogepelotas. Le están atendiendo al chaval. Para Undiano solo amarilla pic.twitter.com/ye1QH6b1Bb– Mikel Recalde (@MikRec) 13. März 2018

