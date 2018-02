«Viele dachten, Embolo kommt nicht mehr zurück»

Breel Embolo gelang am Samstag gegen Hoffenheim der grosse Befreiungsschlag. Der 21-jährige Schweizer schoss sein zweites Tor seit dem Comeback im letzten Spätsommer und verhalf Schalke zum 2:1-Heimsieg. Der Basler fing an der gegnerischen Strafraumgrenze einen Querpass von Hoffenheims Captain Kevin Vogt ab und traf zum 2:0 ins fast verlassene Tor.

Embolo stand zum zweiten Mal in Folge in der Startformation und überzeugte nicht nur wegen des Treffers. Er arbeitete viel, ging ohne Angst in die Zweikämpfe und war am Ende der Matchwinner. Lob bekam Embolo hinterher von Sportvorstand Christian Heidel: «Breel hat ein prima Spiel gemacht. Er wird Schritt für Schritt besser und wird Schalke noch viel Freude bereiten.»

Das verhängnisvolle Foul

Die Genugtuung über Embolos Auftritt veranlasste Heidel im ZDF-Sportstudio zu einem flammenden Plädoyer zu Schalkes teuerstem Transfer der Vereinsgeschichte. «Viele haben gedacht, er kommt gar nicht mehr zurück», reklamierte Heidel, der für die Verpflichtung von Embolo medial arg kritisiert wurde.

Von einem Fehlkauf war die Rede, eine Schlagzeile, die Heidel heute noch ärgert. «Man vergisst, dass er ein junger Spieler ist. Das Alter muss man berücksichtigen.» Für 22 Millionen Euro war der Torjäger vor eineinhalb Jahren nach Gelsenkirchen gekommen. Ein rüdes Foul warf ihn gleich zum Saisonstart aus der Bahn, oder wie es der Manager formuliert: «Er hat er die Knochen kaputt getreten bekommen.»

Das schwere Preisschild

Fast ein Jahr lang kämpfte sich Embolo zurück ins Team, wirkte nach seiner Rückkehr aber wie ein Schatten seiner selbst. «Breel hatte den Kopf unten, weil ihm das Preisschild um den Hals hing», beschrieb Heidel die Zeit nach dem Comeback im vergangenen Sommer. «Und dann erwartet man von einem 21-Jährigen, dass er in jedem Spiel zwei Tore schiesst.»

Zwei Tore sind es nun aus 14 Spielen, zehnmal kam Embolo bisher als Joker zum Einsatz. «Wir sind mit dem Jungen sehr, sehr zufrieden, aber man muss ihm Zeit geben», so Heidel, «wir werden ihn weiterhin sorgsam aufbauen.»

(sr/sda)