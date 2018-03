Familie ist wichtiger als Einsatzzeit

Ersatzspieler in Lissabon – Stammspieler in der Nati. Bei Benfica Lissabon kam Haris Seferovic 2018 zu nur 14 Spielminuten. Dabei hatte es im Sommer 2017 so gut begonnen: Der Stürmer wurde nach drei Toren in den ersten drei Ligaspielen und weiteren Treffern im Cup und in der Champions League gefeiert. Dann riss seine Serie und auch die von Benfica. Trainer Rui Vitoria änderte das System von einem 4-4-2 auf ein 4-3-3 und gab Stürmer Jonas den Vorrang. Der bald-34-jährige Brasilianer erzielte in 38 Spielen 34 Treffer.

Yann Sommer (Gladbach):

26 Spiele (2267 Min.)

Roman Bürki (Dortmund):

40 Spiele (3600 Min.)

Stephan Lichtsteiner (Juve):

25 Spiele (1533 Min.)

Fabian Schär (La Coruña):

22 Spiele (1951 Min.), 2 Tore

Manuel Akanji (FCB/BVB):

34 Spiele (2894 Min.), 2 Tore

Johan Djourou (Antalyaspor):

10 Spiele (810 Min.) 1 Tor

Nico Elvedi (Gladbach):

29 Spiele (2572 Min.), 1 Tor

Michael Lang (Basel):

35 Spiele (3141 Min.), 10 Tore

François Moubandje (Toulouse):

18 Spiele (1435 Min.), 1 Tor

Ricardo Rodriguez (Milan):

36 Spiele (3159 Min.), 4 Tore

Valon Behrami (Udinese):

16 Spiele (1084 Min.), 1 Tor

Josip Drmic (Gladbach):

10 Spiele (240 Min.), 1 Tor

Blerim Dzemaili (Montreal/Bologna):

31 Spiele (2670 Min.), 8 Tore

Breel Embolo (Schalke):

22 Spiele (928 Min.), 2 Tore

Gelson Fernandes (Frankfurt):

18 Spiele (910 Min.)

Fabian Frei (Mainz/FCB):

21 Spiele (1625 Min.), 1 Tor

Remo Freuler (Atalanta):

36 Spiele (3093 Min.), 4 Tore

Mario Gavranovic (Rijeka/Zagreb):

34 Spiele (2530 Min.), 18 Tore

Haris Seferovic (Benfica):

24 Spiele (1299 Min.), 7 Tore

Granit Xhaka (Arsenal):

37 Spiele (3206 Min.), 3 Tore

Steven Zuber (Hoffenheim):

23 Spiele (1686 Min.)





«Ich fühle mich fit, gebe im Training mein Bestes und versuche, die Situation zu ändern», sagt der 26-jährige Schweizer. An der Entscheidung, ablösefrei von Eintracht Frankfurt nach Lissabon zu wechseln, zweifelte er aber nie. «Ich bereue den Wechsel nicht. Ich spiele bei einem Topclub und um dahin zu kommen, muss man Qualität haben. Die nehmen dich nicht einfach so. Aber die Konkurrenz ist gross und einen Spieler, der so viele Tore schiesst, nimmt man nicht einfach raus.»

In der Nati Selbstvertrauen tanken

«Ich mache mir aber nicht zu viele Gedanken. Das bringt nichts. Ich habe meine Erfahrungen gemacht, bin mental stark und bleibe ruhig.» Die Situation wenige Monate vor der WM sei nicht schön. Angst habe er aber keine. Und natürlich würde er sich auch mehr Spielpraxis wünschen. Bekommt er sie nicht im Club, kann er sich Minuten in der Nati holen – so lange ihm Vladimir Petkovic das Vertrauen schenkt.

Dass das geht, haben schon andere gezeigt: Fabian Schär, Josip Drmic, Johan Djourou und auch Valon Behrami. Dass Petkovic an Spielern festhält, ist richtig. Und auch, dass er seine Maxime, nur Spieler aufzubieten, die in ihren Clubs regelmässig spielen, überdacht hat. «Ich will, dass die Spieler bei der Nati Selbstvertrauen tanken», sagt Petkovic. Unkonventionell, aber lohnenswert: Die Spieler zahlen es mit Leistung zurück und spielen oft besser als in ihren Clubs. Seferovics Payback für den Trainer war in Athen die herrliche Vorlage zum Siegtreffer von Blerim Dzemaili.

Von Teamspirit und Energien

Abweichungen vom strikten Leistungsdenken sind nicht unüblich. Auch andere Nationen beziehen Softfaktoren mit ein.

Oliver Bierhoff, Manager der deutschen Nationalmannschaft, sagte zum Beispiel vor der WM 2014, man habe oft genug auf Spieler verzichtet, die zwar bessere Fähigkeiten oder mehr Spielminuten als ihre Konkurrenten mitbrachten, aber nicht den passenden Geist, der in der Mannschaft herrschte. Bierhoff sprach von «Teamspirit und Energien». Die Deutschen wurden in Brasilien Weltmeister.

Die Schweiz wurde nicht Europameister, als sie sich mit ähnlichen Problemen auf Frankreich vorbereitete, aber es gelang Petkovic, das Team rechtzeitig zusammenzuschweissen. Die Nati scheiterte nur knapp im Achtelfinal an Polen. Das Team steht hinter Seferovic. Breel Embolo, selber lange verletzt und später bei Schalke oft nur Ersatz, spricht es aus. Der Ex-Bebbi weiss, wovon er spricht: «Einige von uns haben eine schwierige Saison. Deshalb versuchen wir, diese Chance in der Nati zu nutzen. Bei mir hat es letztes Mal genützt. Man ärgert sich, wenn der andere nicht spielt – wir sind wie eine kleine Familie.»

Und eine Familie hält zusammen. Einsatzzeit ist nicht immer alles.