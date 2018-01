Anschlag auf Teambus von Antalyaspor

In der Türkei ist es am Sonntagabend in Denizli zu einem Anschlag auf den Teambus von Antalyaspor gekommen. Der Bus des Süper-Lig-Vereins befand sich nach dem Auswärtsspiel gegen Akhisar Belediyespor (1:1) auf halber Strecke zurück nach Antalya, als plötzlich faustgrosse Steine auf den Car einschlugen.

Noch sind die Hintergründe unklar, aber gemäss türkischen Medien deutet alles auf eine Anschlag von feindlichen Fans hin. Mehrere Fensterscheiben gingen bei der Attacke zu Bruch, die Spieler sollen den Angriff laut aktuellen Meldungen unbeschadet überstanden haben.

Johan Djourou, der seit dieser Saison bei Antalyaspor unter Vertrag steht, postete umgehend einen Video auf Instagram. «Ich danke Gott, dass alle gesund und in Sicherheit sind. So etwas hat im Fussball und nirgendwo sonst etwas zu suchen», so der Schweizer Verteidiger.

(sr)