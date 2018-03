Federer und die grosse Versuchung auf Sand

Roger Federer auf Sand? Das ist schon eine Weile her. Am 12. Mai 2016 unterlag er in Rom in Runde 3 dem Österreicher Dominic Thiem. Eine Woche später folgte die Absage für das French Open. Obwohl er bereits in Paris zugegen war, liess der Rücken keine Teilnahme zu. Seither hat man Federer nicht mehr auf Sand gesehen.

Im vergangenen Jahr legte er während der Sandsaison eine Kunstpause ein und vertröstete die französischen Fans auf 2018. «Ich vermisse das Publikum, das mich immer so gut unterstützt hat. Wir sehen uns nächstes Jahr.» Was bei Federer an jedem Turnier wie eine Floskel tönt, könnte sich nun tatsächlich bewahrheiten.

Nadal – der grosse Störfaktor

Jüngst hat er bestätigt, dass ihn der Gedanke an Roland Garros immer noch beschäftigt. «Es ist mein Traum, Paris noch einmal zu gewinnen. Noch einmal diese Emotionen zu erleben.» Nike bekräftigte die Ambitionen von Federer mit der Herausgabe einer neuen Federer-Sand-Kollektion.





Here’s Roger Federer’s Roland Garros polo. I’m actually glad that #Nike stepped up their game in the design department. Working for a Nike Store is the one of the best things b/c you get to see what’s coming up next for the 4 seasons. 😄 #NikeCourt #NikeTennis @happyslamtennis pic.twitter.com/UlHe5AXnRL — Dimichard (@Dimichard_) 3. März 2018

2009 gelang ihm der einzige Triumph am French Open – im Final besiegte er Robert Söderling, der Schwede hatte zuvor Rafael Nadal eliminiert. Es war zwischen 2005 und 2014 die einzige Niederlage des Spaniers in Paris.

Noch nie konnte sich der Maestro gegen den Stier von Manacor an dessen Lieblingsturnier durchsetzen. Auf das Halbfinal-Duell 2005 folgten vier Finalniederlagen. Verständlich, dass Federer trotz seinem Erfolg vor neun Jahren mit dem French Open nicht die gleichen Gefühle verbindet wie der zehnfache Rekordsieger Nadal.

Nadal vor Seuchenjahr?

Die aktuellen Umstände könnten aber dazu führen, dass Federer nicht nur das Pariser Publikum, sondern auch sich selber mit einer Rückkehr in die französische Hauptstadt beglücken könnte. Während sich Federer bester Gesundheit erfreut, droht Nadal wieder ein Seuchenjahr.

Am Australian Open musste der 31-jährige Mallorquiner verletzt Forfait geben. Die Schmerzen in der Leiste haben sich vergangene Woche in Acapulco wieder akzentuiert, die kommenden Turniere in Indians Wells und Miami muss er nun ebenfalls absagen. Frühestens im April wird man wissen, wie es um die Form von Nadal steht – es ist ein wesentlicher Indikator für Federer.

(sr)