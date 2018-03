Atlético im Schongang eine Runde weiter

Nach dem 3:0 aus dem Hinspiel in der Europa League setzte sich Atlético auch im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lokomotive klar (5:1) durch. Falls nach dem ersten Duell überhaupt noch Zweifel an einem Weiterkommen de Madrilenen bestanden hatten, nach nicht mal zwanzig Minuten in der russischen Hauptstadt waren diese ausgeräumt. Mit einem raschen Antritt entledigte sich Angel Correa seinem Gegenspieler und platzierte den Ball für Lokomotive-Goalie Anton Koschenkow unerreichbar in der weiten Ecke.

Der russische Aussenseiter fand durch den Polen Maciej Rybus zwar nochmals zurück in die Partie, mehr als ein kurzes Aufbäumen war sein Ausgleichstreffer aber nicht. Spätestens nach dem 2:1 durch Saul Niguez (47.) nach der Pause waren die Verhältnisse wieder geklärt. Fernando Torres (65./70.) mit einer Doublette innerhalb von fünf Minuten und Antoine Griezmann (86.) mit einem frechen Lupfer stellten sicher, dass Atlético in der Europa League weiter einer der meistgenannten Favoriten bleibt.

Vollends zufrieden mit den Geschehnissen in Moskau dürfte Atléticos-Coach Diego Simeone trotzdem nicht sein. Stein des Anstosses war eine Szene in der 60. Minute. Filipe Luis wurde mit schmerzverzerrtem Gesicht von den Betreuern vom Feld getragen. Wie schwer sich der Verteidiger beim Tritt gegen die Achillessehne verletzt hat, ist bislang nicht bekannt.

EL, Achtelfinals, Rückspiele, Donnerstag:Lokomotive Moskau - Atlético Madrid 1:5 (1:1) – Gesamtskore: 1:8. SR Dias (POR). - Tore: 16. Correa 0:1. 20. Rybus 1:1. 47. Saul Niguez 1:2. 65. Torres (Foulpenalty) 1:3. 70. Torres 1:4. 85. Griezmann 1:5.

(fal/sda)