Büsi stiehlt Fussballern die Show

5:0 im Hinspiel, nun 3:1 am Bosporus: Die Bayern schafften die Achtelfinal-Hürde Besiktas Istanbul ohne nennenswerte Probleme. Thiagos Alcantaras Tor in der 18. Minute liess keine Zweifel aufkommen, wer in die nächste Runde der Champions League einziehen wird.

Am Ende hatte Bayerns Trainer Jupp Heynckes sein Team nicht nur souverän in die Viertelfinals geführt, sondern auch einen Rekord aufgestellt. Es war sein elfter Sieg in Folge in der Königsklasse. Das ist vor ihm noch keinem Trainer gelungen.

Tierischer Unterbruch

Highlight des Spiels war aber nicht einer der vier Treffer im Stadion von Besiktas, sondern der Auftritt einer Wildkatze. Der englische Ref Michael Oliver musste in der 50. Minute die Partie unterbrechen, weil der Vierbeiner offensichtlich Gefallen am wunderbar gepflegten Rasen hatte.

Wenn Tiere den Sportplatz erobern

Nach ein paar Minuten war der Besuch der Katze vorüber. Die 40'000 Fans im Vodafone Park hatten ihre helle Freude – und im Netz wurde das Intermezzo gebührend gefeiert.

Cat stops play: The Champions League game between Besiktas and Bayern Munich in Istanbul was held up in the 50th minute when a street cat, one of the thousands which run wild in the city, made its way onto the pitch. pic.twitter.com/a38XeP6Xki– AFP Sport (@AFP_Sport) 14. März 2018

Besiktas Istanbul - Bayern München 1:3 (0:1) – Gesamtskore: 1:8 40'000 Zuschauer. - SR Oliver (ENG). - Tore: 18. Thiago Alcantara 0:1. 46. Gönül (Eigentor) 0:2. 59. Vagner Love 1:2. 84. Wagner 1:3. Besiktas Istanbul: Zengin; Gönül, Medel, Uysal, Erkin; Quaresma, Özyakup, Arslan (60. Hutchinson), Lens (60. Talisca); Vagner Love (75. Babbel), Pektemek. Bayern München: Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels (45. Süle), Alaba; Vidal, Javi Martinez, Thiago Alcantara (35. James Rodriguez); Müller, Lewandowski (68. Wagner), Ribéry. Bemerkung: 50. Unterbruch, weil eine Katze den Rasen genauer prüfte.

(fal/sda)