Fussballer verprügelt Balljungen

In der brasilianischen Liga von Mato Grosso do Sul kochten am Sonntag die Emotionen zwischen Comercial und Operario hoch. Nach dem spielentscheidenden 1:0 des Heimteams attackierte Operarios Jefferson Reis einen feiernden Balljungen, bis diesem weitere Spieler zu Hilfe eilten.

Bereits beim Stadtderby zwei Tage zuvor im brasilianischen Bundesstaat Bahia zwischen Vitoria und Bahia waren die Fäuste geflogen. Insgesamt wurden neun Spieler vom Platz gestellt.

(dmo)