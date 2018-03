Gift, Steroide und das «Wunder von Sevilla»

Es ist 34 Jahre und 3 Monate her. Damals, am 21. Dezember 1983, bezwangen die entfesselten Spanier den Fussballzwerg Malta 12:1 und durften aufgrund des hohen Erfolges an die EM-Endrunde 1984 in Frankreich reisen. Der Torreigen ging als «Wunder von Sevilla» in Spaniens Fussballgeschichte ein, immer wieder wurde an diesen denkwürdigen Abend im andalusischen Winter erinnert.

Nun wird an diesem historischen Ereignis auf dem Rasen gekratzt. «Gegner Malta wirft den spanischen Stars die Einnahme von Steroiden vor. Ausserdem sollen die maltesischen Kicker mittels Zitronen vergiftet worden sein», berichtet n-tv.de. Die Energie der Spanier sei unnormal gewesen. Manche hätten Schaum vor dem Mund gehabt. Das passiere, wenn einer Steroide nehme, sagte der damalige Stürmer Silvio Demanuele in der TV-Sendung «Fiebre Maldini» des spanischen Senders Movistar+. «Ich weiss das, weil mein Bruder Bodybuilder war», fuhr der ehemalige Internationale aus Malta fort.

«Als hätte ich die ganze Nacht Party gemacht»

Zur Halbzeit stand es in Sevilla 3:1 für die Spanier. Dann seien ihnen in der Pause Zitronen angeboten worden, berichteten drei befragte Spieler und Maltas damaliger Nationaltrainer Victor Scerri. Demanuele erklärte, er habe sich nach dem Verzehr «betrunken gefühlt, als hätte ich die ganze Nacht Party gemacht». Scerri fragte den Teamarzt: «Könnten sie vergiftet worden sein?» Er habe keine Beweise. Doch falls es stimme, «wäre der Fussball völlig erledigt».

Die spanische Nationalmannschaft – im Volksmund «La Furia Roja» genannt – musste mit elf Toren Differenz gewinnen, um sich für die EM im Nachbarland zu qualifizieren. Das entscheidende Goal fiel in der 88. Minute. Der Jubel auf dem Feld und im Stadion kannte keine Grenzen. Coach Miguel Muñoz umarmte jedes Lebewesen, das er finden konnte.

Leidtragende des Abends waren die Holländer. In der Folge wurden Vorwürfe laut, Malta habe sich bestechen lassen. Der maltesische Verband leitete eine Untersuchung ein, fand aber keine Beweise, um die happigen Vorwürfe zu bestätigen. Tatsache war, dass man vor allem in den Niederlanden ob dieses Resultates geschockt war. Rückblickend darf nicht vergessen werden, dass Spanien erst im Final von Gastgeber Frankreich, der in Paris 2:0 gewann, gestoppt werden konnte.