Heimsieg für den BVB

Drei Tage nach der europäischen Ernüchterung verlängerte die Borussia im nationalen Geschäft ihre Serie der Ungeschlagenheit im neuen Jahr um eine weitere Partie. Erneut sorgte die belgische Chelsea-Leihgabe Batshuayi für die Differenz. Bei Hannover ist vom Aufstiegsschwung längst nichts mehr übrig - der Tabellen-13. bezog die vierte Niederlage in Folge.

In der Liga ist Peter Stögers Bilanz respektabel. Der im Dezember in grosser sportlicher Not engagierte Österreicher hat den BVB zumindest im Alltag sofort stabilisiert und keine seiner zwölf Meisterschaftspartien verloren. Sein Schaffen wird trotzdem primär kritisch betrachtet, der eher nüchterne Ergebnis-Fussball kommt im pulsierenden BVB-Umfeld nicht sonderlich gut an.

Offenbar sind auch in der Geschäftsleitung des Vereins gewisse Restzweifel vorhanden, ob man den Weg mit dem früheren Köln-Coach fortsetzen soll. Ein klares Commitment blieb bislang aus. Klubchef Hans-Joachim Watzke erklärte einzig, der Wiener bleibe «erster Ansprechpartner».

Weiterhin klar ist einzig, dass der Vertrag vorerst nur bis zum kommenden Sommer terminiert ist. Das Scheitern im Achtelfinal gegen Salzburg vereinfachte die Prognosen im Zusammenhang mit Stöger nicht. Nach dem enttäuschend frühen Out flammte Unruhe auf. Der Betroffene selber kommentierte die Spekulationen um seinen Posten ebenfalls: «Es gibt einige Menschen - und zu denen gehöre ich genauso dazu -, die dann beratschlagen und diskutieren, ob das möglicherweise gut ist weiterzumachen, ob das Sinn macht, oder keinen Sinn macht.»

Telegramm/Rangliste:

Borussia Dortmund - Hannover 96 1:0 (1:0). - 81'360 Zuschauer. - Tor: 24. Batshuayi 1:0. - Bemerkung: Dortmund mit Akanji und Bürki, Hannover mit Schwegler.

Rangliste: 1. Bayern München 26/66 (65:18). 2. Schalke 04 27/49 (41:30). 3. Borussia Dortmund 27/48 (54:33). 4. Eintracht Frankfurt 27/45 (38:30). 5. Bayer Leverkusen 26/44 (47:33). 6. RB Leipzig 26/40 (38:34). 7. Hoffenheim 27/39 (46:41). 8. VfB Stuttgart 27/37 (25:30). 9. Borussia Mönchengladbach 27/36 (36:42). 10. Augsburg 27/35 (37:36). 11. Hertha Berlin 27/35 (32:32). 12. Werder Bremen 27/33 (30:32). 13. Hannover 96 27/32 (33:39). 14. SC Freiburg 27/30 (26:44). 15. Wolfsburg 27/25 (28:37). 16. Mainz 05 27/25 (29:46). 17. Hamburger SV 27/18 (19:43). 18. 1. FC Köln 26/17 (25:49).

(sda)