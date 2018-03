Ibrahimovic wechselt zu LA Galaxy

In den vergangenen Tagen haben sich die Anzeichen verdichtet, dass der schwedische Fussball-Star Zlatan Ibrahimovic vor einem Wechsel zu Los Angeles Galaxy steht. Nun ist der Transfer des Stürmers von Manchester United in die Major League Soccer (MLS) fix, wie die «LA Times» bestätigt. Bereits im Verlauf des Tages berichtete die BBC, dass Trainer Jose Mourinho die Erlaubnis für den Wechsel erteilt habe. Ibrahimovic hat beim englischen Rekordmeister einen Vertrag bis Saisonende.

Der Schwede spielte seit Sommer 2016 in der Premier League. Im April 2017 zog er sich aber eine schwere Knieverletzung zu. In er Folge kam der 36-Jährige wegen Knieproblemen und seines Trainingsrückstands nicht mehr zum Einsatz. Schon vor Monaten meldete der MLS-Club LA Galaxy sein Interesse am Angreifer mit bosnischen Wurzeln an, der elfmal als schwedischer Fussballer des Jahres ausgezeichnet worden war.

(ddu)