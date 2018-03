Lara feuert Valon am Freitag im Stadion an

Die Liebe ist noch frisch zwischen Lara Gut und Valon Behrami. Da will man sich so häufig wie es nur geht sehen. Das bedeutet, dass die Skirennfahrerin nach dem Saisonende auch mit an die Nati-Spiele fährt.

Die 26-jährige Tessinerin nutzt ihre Freizeit und ist bereits in Griechenland gelandet, wie Blick.ch erfahren hat.

«Lara wird da sein»



Dort wird die Tessinerin ihren Valon am Freitag im ersten WM-Testspiel gegen Griechenland live im Stadion anfeuern. «Ja, Lara wird da sein», bestätigt Behrami. Ob Gut ihrem Schatz auch zu Hause in Luzern gegen Panama am kommenden Dienstag zuschauen wird, ist noch nicht bekannt.

(20 Minuten)