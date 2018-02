BVB-Liebkind Batshuayi kontert Affenlaute

Das wird wohl ein Nachspiel haben. Das Europa-League-Rückspiel zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund wurde von rassistischen Fans überschattet. In Reggio Emilia, wo das Spiel stattfand, wurde der dunkelhäutige BVB-Star Michy Batshuayi mit Affenlauten von den Rängen beleidigt.

Batshuayi bestätigte den Vorfall via Twitter: «2018 und immer noch Affenlaute auf den Tribünen ... wirklich?!», prangerte der Stürmer an.

In Dortmund heiss geliebt

Der Belgier hatte den passenden Konter parat. Weil Dortmund durch Marcel Schmelzer spät den Ausgleich schaffte (1:1), das Hinspiel 3:2 gewonnen hatte, spielte sich der BVB ins Achtelfinale. Das rieb der schlagfertige Angreifer den Chaoten unter die Nase: «Ich hoffe, ihr habt Spass, euch den Rest der Europa League im TV anzusehen, während wir weiter sind.»

2018 and still racists monkey noises in the stands ... really ?! 🤦🏾‍♂️ hope you have fun watching the rest of @EuropaLeague on TV while we are through 🙊🙈🙉 #SayNoToRacism #GoWatchBlackPanther ✌🏾