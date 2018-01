Liverpool siegt in der 94. Minute

Mit dem dritten Sieg in Serie und dem vierten in den letzten fünf Runden führt der FC Liverpool seine gute Zeit in der englischen Meisterschaft fort. Die Reds gewinnen in Burnley 2:1.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp bewältigte die nicht leichte Aufgabe beim Tabellensiebten aus Nordengland mit einer guten Leistung, aber auch mit etwas Glück. Als der Match auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, fiel in der 94. Minute das Siegestor. Es war eine estnisch-kroatische Kopfball-Produktion der Innenverteidiger Ragnar Klavan und Dejan Lovren. Besonders sehenswerte war Liverpools 1:0 von Sadio Mané nach 61 Minuten. Der Senegalese traf mit einem satten Drehschuss von der Strafraumgrenze.

In die falsche Richtung geht es erneut für Stoke City und Xherdan Shaqiri. Stoke unterlag daheim dem Aufsteiger Newcastle United 0:1 und liess sich von diesem in der Tabelle überholen. Für die Mannschaft, besonders aber auch für Trainer Mark Hughes, wird die Lage im hintersten Ranglistenbereich nach der fünften Niederlage in den letzten sieben Spiele ungemütlich.

Burnley - Liverpool 1:2 (0:0) 21'756 Zuschauer. Tore: 61. Mané 0:1. 87. Gudmundsson 1:1. 94. Klavan 1:2.

Leicester City - Huddersfield Town 2:0 (0:0) 31'748 Zuschauer. Tore: 53. Mahrez 1:0. 60. Slimani 2:0. 92. Albrighton 3:0. Bemerkungen: Huddersfield Town ohne Hadergjonaj (Ersatz).

Stoke City - Newcastle United 0:1 (0:0) 28'471 Zuschauer. Tor: 73. Perez 0:1. Bemerkungen: Stoke City bis 57. mit Shaqiri.

Rangliste: 1. Manchester City 21/59 (61:12). 2. Chelsea 21/45 (39:14). 3. Manchester United 21/44 (43:16). 4. Liverpool 22/44 (50:25). 5. Arsenal 21/38 (38:26). 6. Tottenham Hotspur 20/37 (39:20). 7. Burnley 22/34 (19:19). 8. Leicester City 22/30 (34:32). 9. Everton 21/27 (25:32). 10. Watford 21/25 (30:37). 11. Huddersfield Town 22/24 (18:35). 12. Brighton & Hove Albion 22/23 (17:27). 13. Newcastle United 22/22 (20:30). 14. Bournemouth 22/21 (22:34). 15. Southampton 21/20 (20:30). 16. Stoke City 22/20 (23:47). 17. Crystal Palace 21/19 (18:32). 18. West Ham United 20/18 (22:38). 19. West Bromwich Albion 21/16 (15:28). 20. Swansea City 21/16 (13:32).

